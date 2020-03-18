الإسكان: إرجاء تلقى طلبات توفيق أوضاع الأراضى بمدينة الشروق لمدة أسبوعين

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إرجاء تلقى طلبات توفيق الأوضاع بمقر جهاز مدينة الشروق، لحائزى الأراضى الواقعة داخل حدود قرار رئيس الجمهورية رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق لتصبح مساحتها 52992 فداناً، لمدة أسبوعين، وذلك منعا للتزاحم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن ذلك يأتى منعاً للتزاحم، وسيتم نشر جدول جدید بالمواعيد على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، لتخفيض التجمعات، وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس"كورونا المستجد".

وفى سياق متصل أهاب المهندس عبدالرءوف الغيطى، بالمواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات فيما يخص قطع مياه الشرب لمدة يومين، مطالباً سكان المدينة بتلقى المعلومات عبر الصفحة الرسمية للجهاز.

كما أكد رئيس الجهاز، أن مرفق مياه الشرب يعمل بصورته الطبيعية، وسيتم نشر أى معلومات فى حالة وجود أى أعطال محتملة تخص شبكات المياه، مع أخذ الإجراءات القانونية ضد مروجى الإشاعات وإبلاغ الجهات المعنية.

‫كان المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد أكد الانتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت بأحد اتجاهى المحور الرابط بين مركز خدمات المدينة والطريق الفاصل بين الحيين الثانى والثالث شرق والمنطقة الثامنة عمارات بالمدينة.

‫وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن طول الطريق يبلغ حوالى 3 كم، وهو عبارة عن طريق اتجاهين يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية، حيث تهدف الأعمال لربط الطريق على محور الشباب، لتمكين قاطنى المدينة والمترددين عليها بالمناطق المار بها الطريق من الانتقال إلى المحاور (الأوسط – الحرية – الشباب) بالمدينة، وجارٍ تجهيز المسار المقابل والانتهاء منه قريباً دعماً لشبكة الطرق بالمدينة.

‫وفى سياق متصل، أشار المهندس عبدالرءوف الغيطى إلى أنه تم رفع كفاءة حارة الخدمة بمنطقة إسكان الشباب الجنوبى، حيث تم تنفيذ طبقة أسفلت بطول (1.2كم) و5 ساحات انتظار بإجمالى مسطح أسفلت 10200م2، موضحاً أن تلك المشروعات تهدف إلى التيسير على سكان ورواد المدينة، بالانتقال بكل يسر بين الأحياء والمناطق المختلفة.