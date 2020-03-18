اليوم السابع
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قبل تعليق الطيران..

الأقصر تعلن مواصلة فتح المواقع الأثرية لاستكمال برامج رحلات السياح الأجانب

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:34 م
الأقصر تعلن مواصلة فتح المواقع الأثرية لاستكمال برامج رحلات السياح الأجانب فتح الأماكن السياحية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت محافظة الأقصر، عن استمرار فتح المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة لتمكين السائحين الأجانب المتواجدين داخل مصر قبل إعلان قرار تعليق رحلات الطيران لاستكمال برنامج رحلاتهم داخل المحافظة طبقا برنامجهم السياحي مع شركتهم السياحية أو وكيلهم السياحي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حماية لهم وللعاملين بالسياحة والأثار .

وكان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أكد أن السائحين يغادرون حسب جداول برامجهم، وأن المخالطين لهم من العاملين بالفنادق والبازارات وغيرها ممن يقيمون خارج المدينة سيظلوا بداخل المدينة 14 يوما عقب مغادرة آخر سائح.

وكان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أكد أنه لا صحة لعزل محافظات حتى الآن، مضيفا أن المعلومات الدقيقة ستخرج من الحكومة، قائلا: "أشدد على أن المعلومات الدقيقة ستخرج من الحكومة، وأناشد الجميع عدم الاستجابة لأي شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر صدق على قرار بإلغاء تقديم الشيشة في المقاهي والكافيتريات العامة ومصادرتها فوراً للحفاظ على أرواح المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا بمختلف أنحاء المحافظة، وجاء ذلك عقب انعقاد جلسة المجلس التنفيذى رقم (2) لعام 2020، والتى كان المقرر لها سلفاً بحضور رؤساء المراكز والمدن والتنفيذيين ووكلاء الوزارات المعنيين.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم خلال الجلسة الثانية التي عقدت أمس الثلاثاء، تمت الموافقة على ما ورد بشأن الكتاب الدورى رقم 51 الوارد من وزارة التنمية المحلية بخصوص وضع ضوابط وأسس عامة لإطلاق الأسماء على المدارس والميادين كما ورد بالكتاب، ووافق المجلس على المذكرة الوارد من منطقة الأقصر الأزهرية بالموافقة على تغيير مسمى معهد القرنة الابتدائى لمعهد المرحوم محمد إبراهيم سليمان المتبرع بأرض المعهد عام 1979 تكريماً لإسهاماته، وكذا الموافقة على إطلاق اسم الشيخ محمد الطاهر الحامدى على معهد بنين أرمنت الحيط الإعدادى الثانوى، مع التأكيد على ضوابط الأزهر .

 

 

 

 

 


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ازالة الشيشة بالاقصر

منع تقديم الشيشة بالاقصر

فيروس كورونا

فتح معابد الاقصر

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