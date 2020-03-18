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اعترافات صاحب محل وابنه بالعبور: ذبحنا عاملا بسب الشجار على لوح زجاج

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:00 ص
اعترافات صاحب محل وابنه بالعبور: ذبحنا عاملا بسب الشجار على لوح زجاج اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه

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شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية واقعة قتل بشعة راح ضحيتها عامل دليفرى على أيدى صاحب محل ونجله، بسبب اصطدامه للوح زجاجى من المحل الخاص بهما أثناء سيره.

وتوالت اعترافات المتهمين خلال تحقيقات البحث الجنائى، أنهما لم يقصدا قتله، وإنما نشبت بينهم مشاجرة إثر اصطدامه لألواح الزجاج الخاصة بمحلهما وعند معاتبتهما له صاح فى وجههما فقاما بذبحه بقطعة زجاج مكسورة من المحل وأنهما لم يبتا النية لقتله.. وردد المتهمان أن الشيطان شاطر وأعماهما ولم يتوقعا أن تلك المشاجرة تنتهى بواقعة قتل .

ومن جانبه، أمر المستشار محمد غالب رئيس نيابة العبور بمحافظة القليوبية، بحبس صاحب محل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بذبح عامل دليفرى من الرقبة بقطعة زجاج إثر مشاجرة بينهم .

كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعى لها، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد يوسف الشامى رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومتوفى بالحى الأول بين كل من طرف أول "ا.ع.ا "21 سنة، عامل دليڤرى مقيم العبور توفى إثر إصابته بجرح ذبحى بمنتصف الرقبة، وطرف ثان: "ع.س.م" 57 سنة، صاحب محل زجاج مقيم الحى الأول، ونجله "ا.ع.س" 26 سنة، عامل بمحل الزجاج مقيم الحى الأول إثر مشادة كلامية بين الطرفين على إثر اصطدام الأول بأحد ألواح الزجاج خارج المحل الخاص بالطرف الثاني، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثالث على الأول بقطعة زجاج مكسورة محدثا إصابته التى أودت بحياته، تم ضبط الطرف الثانى وتحرر محضر بالواقعة.

ومن جانبه أمر المستشار محمد غالب رئيس نيابة العبور بمحافظة القليوبية، بحبس صاحب محل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بذبح عامل دليفرى من الرقبة بقطعة زجاج إثر مشاجرة بينهم . كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعى لها، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.


العبور

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القليوبية

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