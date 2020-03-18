استمرار العمل بميناء دمياط رغم سوء الأحوال الجوية

دمياط معتز الشربينى

أعلن اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط استمرار الميناء فى استقبال ومغادرة السفن، رغم سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ الذى ساد البلاد ووصول سرعة الريح ‘لى 40 عقدة و ارتفاع الموج إلى حوالى 4 أمتار.

وأكد أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية مشيداً بالكفاءة العالية لمرشدى هيئة ميناء دمياط ولجميع العاملين على القاطرات والوحدات البحرية والإخلاص فى العمل والتى كانت عاملاً أساسياً فى عدم إغلاق البوغاز .

واستقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 سفينة حاويات و عدد 4 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 8 سفن بضائع عامة . و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة .

وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5471 طن فوسفات و 42 طن داى أمونيوم .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1294 طن خشب و 8070 طن قمح و 811 طن زيت و 9976 طن خرده و 6036 طن حديد و 3800 طن فول صويا .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 369 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 552 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1620 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 98903 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 114693 طنا .

وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2645 طن قمح ، في حين غادر عدد 857 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48061 من البضائع العامة منها عدد 65 سيارة نقل محملة بـ 2853 طن قمح.

من ناحية أخرى أكد اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يتبع كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار فيروس كورونا، حيث تم التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى ، وكذا التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها ، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها ، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع إدارة الحجر الصحى بالميناء بعقد ندوات تثقيفيه للعاملين عن فيروس كورونا المستجد للتعريف بالفيروس وطرق انتشاره وأعراض الأصابه به والأساليب الواجب إتباعها للوقايه منه ، وإجراءات الحجر الصحى التى تتخذها الإدارة لأطقم السفن خاصة القادمه من مناطق انتشار الفيروس بمنطقة الإنتظار الخارجى والإجراءات الواجب إتخاذها فى حاله ظهور أى حالة اشتباه .

وفى هذا السياق وجه رئيس مجلس الإداره بمواصلة تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الميناء من قاطرات ولانشات، وكذلك أتوبيسات نقل العاملين والمكاتب بجميع إدارات الهيئة، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التى يتخذها ميناء دمياط.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات المتبعه لضمان التأكد من رصد والتعامل مع أى حالة من حالات الاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا حال ظهورها .