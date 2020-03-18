ارتفاع الأسهم الموقوفة بالبورصة المصرية إلى 103 شركة لتجاوزها نسبة الـ5%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت الأسهم الموقوفة بالبورصة المصرية، إلى 103 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودا أو هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وضمت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى؛ رمكو لإنشاء القرى السياحية، حديد عز، المصرية لتطوير صناعة البناء، الإسماعيلية مصر للدواجن، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، القناة للتوكيلات الملاحية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، دايس للملابس الجاهزة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أوراسكوم للتنمية مصر، أجواء للصناعات الغذائية، التعمير والاستشارات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أوراسكوم للاستثمار القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بلتون المالية القابضة، المجموعة المالية هيرميس، السويدي إليكتريك، العربية لحليج الأقطان، مصر لصناعة الكيماويات، مجموعة جى.ام.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، المجموعة المصرية العقارية.

كما ضمت القائمة أسهم؛ العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصرية للمنتجعات السياحية، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، اسيك للتعدين-اسكوم، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، سيدى كرير للبتروكيماويات، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، العامة لمنتجات الخزف والصينى، القلعة للاستشارات المالية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، النصر للملابس والمنسوجات، رواد السياحة، جى بى اوتو، بالم هيلز للتعمير، المصرية للاتصالات، الأهلى للتنمية والاستثمار، أوراسكوم كونستراكشون، مجموعة بورتو القابضة، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصرف أبو ظبى الإسلامى، سماد مصر، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المصرية لتطوير صناعة البناء، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، العامة لصناعة الورق-راكتا، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الدولية للمحاصيل الزراعية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير.

وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ الألومنيوم العربية، السويس للأسمنت، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، اودن للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للأسمنت، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مستشفى النزهة الدولى، بنك التعمير والإسكان، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الحديد والصلب المصرية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، العرفة للاستثمارات والاستشارات، العربية للصناعات الهندسية، دلتا للإنشاء والتعمير، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، القاهرة للإسكان والتعمير، المنصورة للدواجن، الدلتا للسكر، حديد عز، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الملتقى العربى للاستثمارات، القاهرة للدواجن، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير.

وضمت القائمة أسهم مصر للألومنيوم، عبر المحيطات للسياحة، شارم دريمز للاستثمار السياحى، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، إعمار مصر للتنمية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، بنك قناة السويس، جلاكسو سميثكلاين، العامة للصوامع والتخزين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.