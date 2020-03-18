اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 02:46 م
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إغلاق 600 مركز للدروس الخصوصية فى الشرقية لمواجهة "كورونا"

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:39 م
إغلاق 600 مركز للدروس الخصوصية فى الشرقية لمواجهة "كورونا" جانب من إغلاق المراكز
الشرقية- فتحية الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من إغلاق وتشميع  600 مركز للدروس الخصوصية، بنطاق المحافظة وخاصة فى مدن الزقازيق وبلبيس وأبو كبير وفاقوس والحسينية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء لوزارة الداخلية بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية فى ظل خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى إطار قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة 15 يوماً.

وتأتى تلك الحملات من قبل مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وإعلان قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين للحد من الاختلاط بتلك التجمعات حفاظاً على أرواح وصحة الطلبة وأنه يتضمن أى أماكن أو مراكز يتم فيها ممارسة أى أنشطة تعليمية.

وكان محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، قد كلف رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز والمدن لحصر جميع سناتر الدروس الخصوصية  وإعداد كشوف بها وتسليمها للأجهزة الأمنية لإعداد حملات يومية لمتابعتها واغلاقها لمنع تجمع الطلاب والحفاظ علي أرواحهم من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبدأت وزارة الداخلية فى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء البدء فى غلق المراكز التعليمية للسيطرة على عدم انتشار العدوى، يأتى ذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

 

 


مصر

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مديرية امن الشرقية

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