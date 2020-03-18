إعلان الطوارئ بمقاطعة ألبرتا الكندية لمواجهة كورونا

وكالات

أعلن رئيس وزراء حكومة مقاطعة ألبرتا الكندية جيسون كينى، حالة الطوارئ بالمقاطعة لاحتواء فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أوضح كينى أمام المجلس التشريعى للمقاطعة أن هذا الإعلان يهدف إلى تمكين السلطات بموجب قانون الصحة العامة من التعامل بفاعلية مع الفيروس، مؤكدا الحاجة لاتخاذ إجراءات حاسمة ومنها حالة الطوارىء.

وقال، إن مستوى العمليات بالمقاطعة تم رفعه إلى المستوى الرابع وهو أعلى مستوى لمواجهة تفشي الفيروس، مشيراٍ إلى أنه تم إغلاق المطاعم والنوادي والكازينوهات على الفور، واقتصار التجمّعات على 50 شخصا فقط بما في ذلك تجمعات العبادة والمناسبات العائلية.