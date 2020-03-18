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إحالة تشكيل عصابي لسرقة المواطنين في الأميرية للمحاكمة

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:02 م
إحالة تشكيل عصابي لسرقة المواطنين في الأميرية للمحاكمة محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأميرية، بإحالة تشكيل عصابي للمحاكمة العاجلة في سرقة المواطنين بالإكراه بأسلوب الخطف، بدائرة قسم الأميرية.

وألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بمنطقة الأميرية.

كان قسم شرطة الأميرية ألقي القبض على شخصين، أحدهما "له معلومات جنائية" حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق وبحوزتهما 3 حقائب نسائية "مجهولة المصدر".

واعترف المتهمان، بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1.إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2.إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3.إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

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