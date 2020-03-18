اليوم السابع
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إحالة الشيخ أحمد تركى إلى النيابة لسفره إلى الخارج دون إذن أوقاف القاهرة

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:09 م
إحالة الشيخ أحمد تركى إلى النيابة لسفره إلى الخارج دون إذن أوقاف القاهرة وزاره الأوقاف
كتب سيد الخلفاوى

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قرر الشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهر، إحالة أحمد السيد سعد تركي إمام وخطيب بأوقاف القاهرة إلى النياب، نظرًا لسفره إلى الخارج، وقيامه بأداء عمل بالخارج دون تصريح من الوزارة، وبالمخالفة للتعليمات، حيث تم التحقيق معه بالتحقيق رقم 151 لسنة 2020م، وتم إحالة الموضوع بمعرفة المديرية إلى النيابة المختصة.

 

وشدد وزارة الأوقاف، على جميع أئمتها والعاملين بها عدم السفر للخارج للعمل دون استيفاء الموافقات المطلوبة للعمل بالخارج، لما يترتب على السفر للعمل بالخارج دون إذن جهة العمل وعلمها وإنهاء الإجراءات اللازمة من مخالفات جسيمة ومخاطر لا تدركها سوى الجهات المختصة، فضلًا عن مخالفة القانون.

 

ألغت وزارة الأوقاف، إيفاد أئمتها لـ 60 دولة لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك، وأعلنت وقف الاختبارات للمرشحين بسبب عدوى فيروس كورونا.
 
 
وأكدت الوزارة، توقف فعاليات إيفاد الدعاة وفض التجمعات والتعامل عن بعد، وتخفيف خطبة الجمعة زمنيا، وأى فعاليات حتى نهاية شهر رمضان المقبل.
 
 
من جانبها، أكدت غرفة عمليات الأوقاف، لـ"اليوم السابع"، أن توقف حركة الطيران عالميا انعكس على العمل مع التشديدات لتوفير الحماية الصحية.
 
 
يشار إلى حزمة القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، وتأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، وإلغاء الاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة، بسبب كورونا.
 
 
وشملت إجراءات وزارة الأوقاف، إطلاق حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.

 


وزاره الاوقاف

الشيخ أحمد تركى

أوقاف القاهرة

السفر للخارج

اخبار مصر

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