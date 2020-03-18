إحالة الشيخ أحمد تركى إلى النيابة لسفره إلى الخارج دون إذن أوقاف القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

قرر الشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهر، إحالة أحمد السيد سعد تركي إمام وخطيب بأوقاف القاهرة إلى النياب، نظرًا لسفره إلى الخارج، وقيامه بأداء عمل بالخارج دون تصريح من الوزارة، وبالمخالفة للتعليمات، حيث تم التحقيق معه بالتحقيق رقم 151 لسنة 2020م، وتم إحالة الموضوع بمعرفة المديرية إلى النيابة المختصة.

وشدد وزارة الأوقاف، على جميع أئمتها والعاملين بها عدم السفر للخارج للعمل دون استيفاء الموافقات المطلوبة للعمل بالخارج، لما يترتب على السفر للعمل بالخارج دون إذن جهة العمل وعلمها وإنهاء الإجراءات اللازمة من مخالفات جسيمة ومخاطر لا تدركها سوى الجهات المختصة، فضلًا عن مخالفة القانون.

ألغت وزارة الأوقاف، إيفاد أئمتها لـ 60 دولة لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك، وأعلنت وقف الاختبارات للمرشحين بسبب عدوى فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة، توقف فعاليات إيفاد الدعاة وفض التجمعات والتعامل عن بعد، وتخفيف خطبة الجمعة زمنيا، وأى فعاليات حتى نهاية شهر رمضان المقبل.

من جانبها، أكدت غرفة عمليات الأوقاف، لـ"اليوم السابع"، أن توقف حركة الطيران عالميا انعكس على العمل مع التشديدات لتوفير الحماية الصحية.