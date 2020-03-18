اليوم السابع
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أمل القضاء على الفيروس.. العقار الصيني المكتشف لمواجهة "كورونا" × 10 معلومات

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:34 ص
أمل القضاء على الفيروس.. العقار الصيني المكتشف لمواجهة "كورونا" × 10 معلومات العقار الصيني - صورة أرشيفية
كتب أيمن عيسى - أحمد جمعة

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في الوقت الذى لا يزال فيه العالم يبحث عن أي عقار مضاد لفيروس كورونا المستجد، وبينما لا تزال هناك مخاوف كبيرة من تفاقم خطورة الفيروس أكثر من ذلك، لا سيما بعدما صنفته منظمة الصحة العالمية "وباء عالمى"، أعلنت الصين مساء أمس الثلاثاء، اكتمال البحث السريري علي عقار Favipiravir، وهو دواء مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس كورونا (COVID-19)

وفى 10 معلومات مختصرة، نقدم كل ما تريد معرفته عن العقار الذى يضع عليه المسؤولون آمالا عريضة في تقليص فرص الإصابة بالفيروس.

 

1- العقار أعلن عنه المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا بالصين

2- دواء إنفلونزا حصل على الموافقة للاستخدام السريري في اليابان عام 2014

3- لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية

4- جعل متلقيه أقل استجابة لفرص الإصابة بالفيروس.

5- أكثر من 80 مريضا شاركوا في التجربة السريرية في مستشفى الشعب الثالث في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين

6- تناول 35 مريضا فافيبيرافير و 45 مريضا في مجموعة مراقبة.

7-أظهرت النتائج أن المرضى الذين يتلقون علاج فافيبيرافير أصبحوا سلبيين للفيروس في وقت أقصر مقارنة بالمرضى في المجموعة الضابطة

8- التأثير العلاجي لـ Favipiravir أفضل بكثير من تأثير المجموعة الضابطة.

9- مطالبات بإدراج الدواء في خطة التشخيص والعلاج لـ COVID-19 في أسرع وقت ممكن

10- إدارة المنتجات الطبية الصينية وافقت على شركة أدوية صينية لإنتاج الدواء بكميات كبيرة وضمان استقرار العرض

 

 

 

 

 

 


كورونا

علاج كورونا

اكتشاف علاج كورونا

الوقاية من كورونا

خطوات العلاج من كورونا

اعراض كورونا

نسب الشفاء من كورونا

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