اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 10:57 ص
خالد صلاح
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أسهم أوروبا تهبط ومخاوف الفيروس تطغى على التحفيز

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:47 ص
أسهم أوروبا تهبط ومخاوف الفيروس تطغى على التحفيز أسهم أوروبا
رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء إذ طغت المخاوف بشأن انتشار عالمي بلا هوادة لفيروس كورونا على تدابير تحفيز أمريكية كبيرة لدعم الشركات واحتواء الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.
 
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9%، فيما تصدرت بورصتا لندن وألمانيا التراجعات.
 
وأغلق المؤشر القياسي مرتفعا بأكثر من 2% أمس الثلاثاء إذا أعلنت إسبانيا عن خطة تحفيز ضخمة لمكافحة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، لكن الأسهم العالمية تراجعت مجددا اليوم إذ عادت المخاوف بشأن تأثير الفيروس على الأوضاع المالية للشركات إلى الصدارة.
 
وقال محللو جيه.بي مورجان اليوم إن الضربة الساحقة الناجمة عن وقف فعلي لحركة السفر العالمية ستنتقل إلى قطاع الطيران المدني الأوروبي، مما دفع أسهم إم.تي.يو ايرو إنجينز للتراجع 15%.

الأسهم الأوروبية

فيروس كورونا

بورصة لندن

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