أخبار البورصة اليوم الأربعاء 18-3-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 18-3-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 18.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 493.630 مليار جنيه.

إيقاف تداول 103 شركة ارتفعت الأسهم الموقوفة بالبورصة المصرية، إلى 103 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودا أو هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. ارتفعت الأسهم الموقوفة بالبورصة المصرية، إلى 103 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودا أو هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وضمت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى، رمكو لإنشاء القرى السياحية، حديد عز، المصرية لتطوير صناعة البناء، الإسماعيلية مصر للدواجن، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، القناة للتوكيلات الملاحية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، دايس للملابس الجاهزة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أوراسكوم للتنمية مصر، أجواء للصناعات الغذائية، التعمير والاستشارات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أوراسكوم للاستثمار القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بلتون المالية القابضة، المجموعة المالية هيرميس، السويدي إليكتريك، العربية لحليج الأقطان، مصر لصناعة الكيماويات، مجموعة جى.ام.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، المجموعة المصرية العقارية.

كما ضمت القائمة أسهم، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصرية للمنتجعات السياحية، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، اسيك للتعدين-اسكوم، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، سيدى كرير للبتروكيماويات، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، العامة لمنتجات الخزف والصينى، القلعة للاستشارات المالية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، النصر للملابس والمنسوجات، رواد السياحة، جى بى اوتو، بالم هيلز للتعمير، المصرية للاتصالات، الأهلى للتنمية والاستثمار، أوراسكوم كونستراكشون، مجموعة بورتو القابضة، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصرف أبو ظبى الإسلامى، سماد مصر، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المصرية لتطوير صناعة البناء، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، العامة لصناعة الورق-راكتا، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الدولية للمحاصيل الزراعية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير.

وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ الألومنيوم العربية، السويس للأسمنت، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، اودن للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للأسمنت، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مستشفى النزهة الدولى، بنك التعمير والإسكان، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الحديد والصلب المصرية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، العرفة للاستثمارات والاستشارات، العربية للصناعات الهندسية، دلتا للإنشاء والتعمير، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، القاهرة للإسكان والتعمير، المنصورة للدواجن، الدلتا للسكر، حديد عز، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الملتقى العربى للاستثمارات، القاهرة للدواجن، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير.

وضمت القائمة أسهم مصر للألومنيوم، عبر المحيطات للسياحة، شارم دريمز للاستثمار السياحى، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، إعمار مصر للتنمية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، بنك قناة السويس، جلاكسو سميثكلاين، العامة للصوامع والتخزين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أسمنت بورتلاند طرة المصرية. البورصة تخسر 18.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 18.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 493.630 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 18.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 493.630 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 193 مليون ورقة مالية بقيمة 617.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.22% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.34%، والعرب على 5.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.13%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 253.4 ألف جنيه، 31.9 مليون جنيه، 135.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.4 جنيه، 152.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8756 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.37% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 9812 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.02% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.67% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 927 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 598 نقطة.

وارتفعت أسهم 14 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 130 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

صفقات البورصة شهدت البورصة المصرية، تنفيذ 8 صفقات تتعدى قيمتها مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم البنك التجارى الدولى-مصر، بحجم تداول 340.6 ألف سهم بقيمة 19.1 مليون جنيه، شركة مستشفى كليوباترا بحجم تداول 4.8 مليون سهم بقيمة 19 مليون جنيه، سبيد ميديكال بحجم تداول 8 ملايين سهم بقيمة 15.3 مليون جنيه. شهدت البورصة المصرية، تنفيذ 8 صفقات تتعدى قيمتها مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم البنك التجارى الدولى-مصر، بحجم تداول 340.6 ألف سهم بقيمة 19.1 مليون جنيه، شركة مستشفى كليوباترا بحجم تداول 4.8 مليون سهم بقيمة 19 مليون جنيه، سبيد ميديكال بحجم تداول 8 ملايين سهم بقيمة 15.3 مليون جنيه.

وتم تنفيذ صفقة على أسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بحجم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 12.7 مليون جنيه، والشرقية للدخان-ايسترن كومبانى بحجم تداول 300 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون جنيه، جى بى اوتو بحجم تداول 1.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليون جنيه، القلعة للاستشارات المالية بحجم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 1.118 مليون جنيه، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بحجم تداول 150 ألف سهم بقيمة 1.050 مليون جنيه.



الدولية للثلج الجاف قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على أولا شطب القيد النهائى لأسهم الشركة الدولية للثلج الجاف (ديفكو 2)، فى ‏ضوء التزام ‏الشركة بأحكام الشطب الاختيارى برأس مال مصدر 7 ملايين جنيه موزع على 7 ملايين سهم بقيمة ‏اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد ( ممثلا فى 4 إصدارات ) من جدول ‏قيد الأوراق المالية المصرية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن قامت الشركة بطلب ‏شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء ‏المتضررين من الشطب أو غيرهم.

كما ألزمتها اللجنة بعد أن تم تنفيذ صفقة ‏الشراء للأسهم بتاريخ 4 مارس لعام 2020، والتى عرضت على ‏الشركة خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة بناء ‏على ما ورد من الإدارة المختصة بالبورصة خلال الفترة المعلن ‏عنها فى إعلانات الشركة، وفقا للمادة 55 ‏والمادة 55 مكرر من قواعد القيد والمادة 74 من الإجراءات ‏التنفيذية المفسرة لها وتعديلاتها.

وبلغت الكمية المنفذة لشراء الأسهم 307,930 سهم بسعر 1.79 جنيه بقيمة إجمالية 551.2 ألف جنيه، وتبلغ نسبة الكمية ‏المنفذة إلى إجمالى أسهم الشركة تبلغ 4.399 % وتمثل 55.618170% من ‏نسبة الأسهم حرة التداول، ‏وعدد المساهمين المودع بالإيداع المركزى يبلغ 73 مساهم.‏

كما قررت اللجنة حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة، وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول اليوم ‏الأربعاء، وتتداول أسهم الشركة من خلال نظام القبول الآلى للأوامر- أوراق مالية غير ‏مقيدة - وذلك لمدة ‏6 أشهر ويتم عرض موقف الشركة فى نهايتها على لجنة القيد.

وفى سياق متصل قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بعدم قبول طلب شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، بإعادة العرض والتأكيد على ‏قرار لجنة القيد، فيما يخص ‏الالتزام المالى.