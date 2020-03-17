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وزير العدل ينهى ندب رئيس محكمة شبين الكوم لمخالفته إجراءات الوقاية من كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:00 م
وزير العدل ينهى ندب رئيس محكمة شبين الكوم لمخالفته إجراءات الوقاية من كورونا التعقيم من كورونا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنهاء ندب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية لعدم تنفيذه الاجراءات الوقائية من فيرس كورونا.

وقالت وزارة العدل فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه فى إطار المتابعة المستمرة من الوزارة بشأن تنفيذ تعليمات وزير العدل باتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا بجميع المحاكم والمصالح التابعة للوزارة، تبين من المتابعة عدم تنفيذ هذه الاجراءات داخل نطاق محكمة شبين الكوم الابتدائية فصدر قرار وزير العدل بإنهاء ندب المستشار رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية لمخالفته تعليمات الوزارة فى هذا الشأن.

كما وجه وزير العدل بضرورة الالتزام الصارم بهذه الإجراءات داخل المحكمة والمأموريات التابعة لها.

وفى ذات الإطار تم صباح اليوم تعقيم مبنى ديوان وزارة العدل بالكامل والانتهاء منه، كما تم التوجيه باتخاذ الاجراءات الوقائية داخل المصالح التابعة للوزارة ووجه وزير العدل بتوفير التكاليف المالية اللازمة لذلك.

وتنوه وزارة العدل أن الالتزام باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والمتعارف عليها فى هذا الشأن، هو أمر حيوى وعل الجميع الالتزام بنفيذ التعليمات حرفيًا .


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