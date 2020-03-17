اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير الصحة السودانى: 44 حالة قيد الحجر و 10 بالعزل فى الخرطوم

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:47 م
وزير الصحة السودانى: 44 حالة قيد الحجر و 10 بالعزل فى الخرطوم كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، أنه لم تتأكد أية حالة إصابة بوباء كورونا في السودان، لافتا إلى أنه توجد 44 حالة في الحجر الصحي و 10 حالات في العزل.
وكان السودان أعلن قبل أيام وفاة مواطن، كان عائدا من الامارات، جراء اصابته بالفيروس.
وقال التوم، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن ولايات كثيرة اجتهدت وجهزت عنابر للعزل والإيواء، وسنستمر في العمل حثيثا بدعم جيد من المواطنين في الإبلاغ عن أية حالات اشتباه.
وتعهد وزير الصحة السودان بتحسين الأوضاع ورفع القدرات، في التعامل مع الرصد والتقصي، لافتا إلى أن كثيرا من المواطنين يتصلون ولا يجدون مقدرة على تلقي النصيحة والإرشاد، لكن يتم العمل على توسيع القدرة على الإبلاغ في الخرطوم والولايات.
وأضاف وزير الصحة السوداني أن هناك تزايدا في حالات الفحص، موضحا أن هناك 44 حالة في مبنى الحجر، بمن فيهم أسرة المتوفي جراء كورونا، و 10 حالات في العزل، وأن العزل فيه الأشخاص المشتبه في اصابتهم بصورة أكبر، من حيث قدومهم من بلدان فيها الوباء، فضلا عن ظهور أعراض المرض عليهم.
ودعا المواطنين إلى الاستمرار في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، مشددا على ضرورة وقف التجمعات، من دون أي دواعي للهلع.

أكرم التوم

كورونا

الحجر الصحي

السودان

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