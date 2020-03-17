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وزير الإعلام الكويتى: إحالة 23 حسابا للنيابة لبثها أخبارا كاذبة حول كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:19 م
وزير الإعلام الكويتى: إحالة 23 حسابا للنيابة لبثها أخبارا كاذبة حول كورونا محمد الجبرى وزير الإعلام الكويتى
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قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد الجبرى، إنه منذ بداية أزمة انتشار فيروس (كورونا المستجد -كوفيد 19) فى الكويت، تمت إحالة 23 حسابا مرخصا من قبل وزارة الإعلام إلى النيابة العامة؛ لبثها الشائعات والأخبار الكاذبة، مما تسبب ببث الهلع والخوف بين المواطنين والمقيمين فى البلاد.

وشدد الجبرى- فى مداخلة على تلفزيون الكويت، مساء اليوم الثلاثاء- على أنه لا تهاون مع تلك الحسابات التى تثير الفزع والفرقة فى المجتمع الكويتي، مؤكدا استمرار الوزارة فى هذه الإحالات، مع وضع أسمائهم فى المرات القادمة، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه نشر تلك الأخبار والشائعات.

وحول المخزون الغذائى فى الكويت، أوضح الجبرى أن المخزون متوفر، ولا يوجد داع للخوف والهلع، فكل الكميات متوافرة لعدة أشهر، مشيرا إلى وجود استدامة فى المخزون، وأضاف أن الدولة كلها فى حالة استنفار فى مواجهة الفيروس، والحكومة فى انعقاد دائم، وكذلك اللجنة العليا للطوارئ؛ لوضع حلول للأوضاع الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأكد أن وزارة الإعلام تقوم بدورها، من خلال إطلاع الجمهور على مستجدات الأحداث، كما تعمل على توجيه الرسائل التوعوية والإرشادية بمختلف اللغات، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن التزام المواطن والمقيم بتلك الإرشادات، يسهم بشكل كبير فى تجاوز هذه الأزمة.

وناشد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى المواطنين والمقيمين البقاء فى المنازل، والتزام الارشادات الصحية، حفاظا على سلامة الجميع.

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، اليوم الثلاثاء، تبرع بلاده بأربعين مليون دولار، إلى منظمة الصحة العالمية، لدعم جهودها فى مكافحة فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، وأضاف الجارالله - فى بيان صحفى - أن التبرع يأتى فى إطار جهود الكويت المبذولة لمكافحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) على المستويين المحلى والدولي، وبتوجيهات سامية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية ستتولى توزيع هذا التبرع لدعم برامجها فى هذا المجال، إضافة إلى دعم الدول التى تتطلب أوضاعها الصحية تقديم المساعدة فى هذا الإطار.
 
أعلن مصدر كويتى، مطلع قيام وزارة الصحة الكويتية بتوقيع 12 عقدًا بالأمر المباشر بقيمة 13.5 مليون دينار لتوفير أدوية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد - 19). 

الكويت

محمد الجبرى

كورونا

فيروس كورونا

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