اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:09 م
خالد صلاح
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وزير الأوقاف الجزائرى: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد فى كل أنحاء البلاد

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:43 م
وزير الأوقاف الجزائرى: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد فى كل أنحاء البلاد تطهير الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلن وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائرى يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، لكن مع الإبقاء على رفع الآذان، وقال بلمهدى -فى تصريحات للتلفزيون الجزائرى، اليوم، إن لجنة الفتوى فصلت فى مسألة أداء الصلوات بالجوامع والمساجد حيث قررت تعليق صلاة الجمعة والجماعات وغلق المساجد ودور العبادة فى كافة أنحاء البلاد.
 
وأضاف، أن اللجنة أكدت أنه صار من اللازم شرعًا اتخاذ الإجراءات سابقة الذكر حرصًا على أرواح المواطنين ومرافقة الإجراءات الحازمة التى اتخذتها أجهزة الدولة وقطاعاتها، كما تأتى هذه الخطوة نظرًا للتطورات المقلقة التى ينتشر بها الفيروس، تفاديًا لوصول بلدنا إلى ما وصلت إليه بلدان أخرى من استفحال الوباء وهو الإجراء الذى سيستمر العمل به إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء.
 
وأشار، إلى أن اللجنة قررت المحافظة على رفع شعيرة الآذان، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالتدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الصدد.
 

الجزائر

صلاه الجمعه

تعليق صلاه الجمعه

كورونا

فيروس كورونا

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