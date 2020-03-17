وزيرا الهجرة والطيران: تيسيرات للمصريين بالخارج لعودتهم لمصر قبل 19 مارس

في إطار التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة المصرية ووزارتي الهجرة والطيران المدني، فقد تقرر منح الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر خلال تلك الأيام والذين حجزوا تذاكرهم خلال الفترة الماضية، لتغيير موعد العودة ليصبح خلال يومين الثلاثاء والأربعاء بدون اي رسوم إضافية، قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الجاري.

ويمكن للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لبلدهم وقد حجزوا تذاكر طيرانهم مسبقا قبل قرار تعطيل حركة الطيران، الذهاب لأقرب فرع للشركات الوطنية للطيران في مختلف الدول المتواجدين بها أو حتى في مصر، لتغيير موعد تذاكر عودتهم إلى مصر بحيث تصبح خلال اليومين الحاليين قبل قرار تعطيل حركة الطيران من وإلى مصر، علما بأنه لا وجود لغرامات لتغيير مواعيد تذاكر الطيران.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عقب تلقي استفسارات من المواطنين بالخارج، إن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع عن كثب أحوال المصريين بالخارج، وتنسق مع كافة الدول التي اتخذت قرارات بتعطيل حركة الطيران منها وإليها، للعمل على توفير رحلات للراغبين في العودة لمصر خلال تلك الفترة، وفقا للإجراءات الاحترازية لكل دولة؛ بهدف الحد والسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها، أكدت شركة مصر للطيران سعيها لتوفير عدد رحلات يستوعب كافة طلبات المصريين بالخارج الراغبين في العودة لبلدهم خلال تلك الفترة قبل العمل بقرار تعطيل حركة الطيران من وإلى مصر بدءا من منتصف يوم الخميس 19 مارس والذي يستمر حتى 31 مارس الجاري.