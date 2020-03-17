اليوم السابع
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وزارة الصحة المغربية تسجل 9 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا"

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:04 ص
وزارة الصحة المغربية تسجل 9 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذكرت وزارة الصحة المغربية في بيانها أن الحالات المكتشفة موزعة على المدن التالية: حالة واحدة بمكناس، وحالتان بمراكش، وحالة واحدة بأكادير، وحالتان بفاس، وحالتان بالرباط، وحالة واحدة بالدار البيضاء، موضحة أنه بذلك العدد يصل الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس المستجد إلى 37 حالة.

وأضافت "تم تشخيص هذه الحالات من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وقد أعلنت المغرب، أمس  الأثنين، عن إغلاق جميع المساجد اعتبارا من اليوم وحتى إشعار أخر، فى خطة للسيطرة على إنتشار فيروس كورونا، والحد من التجمعات، كما كشفت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا قد وصل إلى 29 حالة بعدما كان العدد 28 حالة أمس الأحد.

 

وأفادت الوزارة ، فى بيان لها ، بأن الحاملين لكورونا هم 27 شخصا فى المملكة بناء على التحاليل المخبرية بعد شفاء حالة ومفارقة أخرى للحياة فى الدار البيضاء.

 

وقد فعلت السلطات المغربية جملة من الإجراءات الوقائية لحماية أراضيها من الانتشار الواسع لكورونا؛ أهمها غلق الحدود وتعليق الدراسة.

 

ومن جهتها .. أعلنت وزارة الداخلية اليوم إغلاق العديد من الأماكن والمرافق العمومية فى وجه المواطنين ابتداء من الساعة السادسة مساء لتطويق مخاطر تفشى فيروس كورونا منها المقاهى والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية.

 


المغرب

فيروس كورونا

حالات كورونا

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