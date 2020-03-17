اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: ترامب يغير لهجته إزاء كورونا بعد إجراءات صارمة من حكام الولايات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:34 م
واشنطن بوست: ترامب يغير لهجته إزاء كورونا بعد إجراءات صارمة من حكام الولايات ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس ترامب أنكر لأسابيع مخاطر فيروس كورونا، الذى أصبح وباء عالميا، وشغل نفسه بإذكاء العداوات التى لا علاقة لها بالأمر، وشارك القليل من المعلومات عن انتشار الوباء، وأغلب ما قاله كان غير صحيح.

 

فتدخل حكام الولايات ورؤساء البلديات وأيضا قادة الشركات الكبرى والصغيرة فى فراغ القيادة لاتخاذ قرارات صعبة تؤثر على ناخبيهم أو موظفيهم أو عملائهم. وفى ظل غياب توجيه واضح من الرئيس للمواطنين الذين انتخبوه للقيادة، تفاقم إحباط الحكام.

 

لكن فى تغير واضح فى اللهجة والأسلوب عن السابق، ظهر ترامب فى المؤتمر الصحفى أمس الاثنين يقول إننا لدينا عدو غير مرئى. ووضع ترامب وفريقه من خبراء الصحة العامة إرشادات مفصلة لقادة الولايات والبلديات وأيضا للعائلات، وأوصوا لإغلاق المدارس والمطاعم والحانات والصالات الرياضية والأماكن الأخرى المماثلة، وقصر التجمعات على ما لا يزيد عن 10 أشخاص.

 

وتابعت "واشنطن بوست" إن ترامب الذى وعد قبل ستة أيام فقط بأن الفيروس سيمضى، ونصح الأمريكيين يوم الأحد بأن يسترخوا فقط، أشار أمس إلى أن تفشى الوباء قد يستمر حتى يوليو أو أغسطس.

 

 وكان ترامب قد تسبب فى حالة من القلق فى وقت سابق يوم الاثنين عندما أجرى مكالمة جماعية مع حكام الولايات، وقال لهم إنه لا يجب عليهم الاعتماد على الحكومة الفيدرالية لتوفير اجهزة التنفس الصناعة وواجهزة التهوية وغيرها من المعدات لمساعدة المصابين، وأن الولايات يجب ان تعمل من اجل الحصول على أجهزة خاصة بهم.

 

وقارن حاكم ولاية فرجينيا الديمقراطى رالف نورثان التعليق بخوض الحرب، وقال "لقد سمعنا للتو قائدنا يقول كل إنكم جميعا بحاجة للحصول على أسلحتهم الخاصة على مستوى الولاية لهزيمة هذا، لكن الأمر لم يكن كذلك".

 

 بينما قال حاكم ميرلاند الجمهورى راى هوجان الذى يترأس اتحاد الحكام الوطنى أن بعض من زملائه كانوا غاضبين جدا، وإن كان أشار إلى احتمال أن يكون الرئيس قد أخطأ الحديث.


دونالد ترامب

كورونا

الولايات المتحدة

حكام الولايات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يصف كورونا بالفيروس الصينى.. ويؤكد: سندعم الصناعات المتأثرة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:02 ص

العالم يواصل إجراءاته لمواجهة كورونا.. وقف نشاط المدارس والحانات والمطاعم فى نيويورك.. وألمانيا تغلق الحدود مع الدول المجاورة.. تراجع الإصابات بالصين.. وتقارير عن محاولة ترامب الحصول على لقاح من شركة ألمانية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:00 ص

ترامب يرفض الاقتراح بتأجيل الانتخابات الأولية الأمريكية بسبب كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:01 ص

ترامب: كورونا قد يستمر إلى يوليو أو أغسطس.. ونأمل عدم الوصول للعزل التام

الإثنين، 16 مارس 2020 10:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة