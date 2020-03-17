اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

واجه كورونا وزود مناعتك بعصير البرتقال والجزر.. اعرف فوايده

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:00 ص
واجه كورونا وزود مناعتك بعصير البرتقال والجزر.. اعرف فوايده عصير البرتقال والجزر يقوى المناعة - أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عصير الجزر والبرتقال من العصائر الصحية المهمة لصحة الجسم خاصة فى ظل انتشار الإصابة بفيروس كورونا، فهو من العناصر المهمة لرفع مناعة الجسم لمواجهة الأمراض والفيروسات وفقا لما أكدته وزارة الصحة، ويحتوى عصير البرتقال والجزر على نسبة عالية من فيتامين سي المعزز للمناعة.
 

ووفقا لموقع healthline فيحتوى كل من الجزر والبرتقال وعصير البنجر على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تنظف خلايا الجسم من الجذور الحرة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأنواع معينة من السرطان.

فوائد عصير البرتقال والجزر للوقاية من فيروس كورونا

يحتوى البرتقال والجزر على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على فرك الخلايا من الجذور الحرة التي تظهر كمنتج ثانوي لعمليات التمثيل الغذائي مثل التنفس والهضم. تحدث الجذور الحرة أيضًا بسبب التعرض للسموم البيئية مثل السجائر أو دخان السيجار والملوثات الأخرى، بنفس الطريقة التي ينمو بها الصدأ على الحديد ، تهاجم الجذور الحرة خلايا جسم الإنسان، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأنواع معينة من السرطانات، كما أنها تساهم فى ظهور علامات الشيخوخة الواضحة، يدعم فيتامين سي جهاز المناعة لمقاومة الأمراض خاصة المنتشرة فى هذه الفترة كفيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى المساعدة فى  امتصاص الحديد غير النشط، الموجود فى النباتات مثل السبانخ.

يحتوى على بيتا كاروتين وفيتامين أ

بالإضافة إلى فيتامين سي، يوفر الجزر أيضًا بيتا كاروتين وفيتامين أ، وفقًا لـ Medical News Today، وقد يساعد الكاروتينات على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان الرئة لدى غير المدخنين، كما أن فيتامين أ في الجزر يدعم الرؤية الصحية لفترة طويلة، ويمكن أن يؤدى نقص فيتامين أ إلى جفاف الملتحمة، وهو مرض تنكسي يمكن أن يضر البصر أثناء النهار ويجعل من الصعب جدًا الرؤية بوضوح في الإضاءة المنخفضة، خاصة في الظلام  مثل القيادة ليلاً. 

تناول مشروب عصير مختلط مصنوع من عصير الجزر والبرتقال مليء بالبيتا كاروتين وفيتامين أ، جنبًا إلى جنب مع جرعة قوية من فيتامين سي.

تقوية المناعة

طرق لتقوية الجهاز المناعي

مكافحة فيروس كورونا بعصير البرتقال والجزر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تغيير مقرات التصويت بالانتخابات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تغيير مقرات التصويت بالانتخابات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة