منها غلق النادى النهرى.."القضاة" يتخذ إجراءات احترازية بسبب كورونا

كتبت هدى أبو بكر

قرر مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، غلق فرع النادي النهري بالعجوزة وفرع نادي القناطر والنادي البحري بالإسكندرية، غلقا كليا اعتبارا من غدا.

وإلغاء كافة الفاعليات الخاصة بالصالون الثقافي وحفلات عيد الأم وكافة الندوات، كما قرر مجلس الإدارة غلق فرع النادي بشامبليون جزئيا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن هذه القرارات تأتى في سبيل قيام نادي قضاة مصر باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات خلال الأيام القادمة للتقليل من فرص العدوى بفيروس كورونا والعمل على الحفاظ على صحة القضاة مرتادي مقرات النادي وأسرهم.

أضاف أنه سيتم إخلاء استراحات نادي القضاة بشارع 26 يوليو واستراحات المنشية بالإسكندرية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19-3-2020 وسيقوم النادي خلال فترة الغلق باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتعقيم المقرات لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة.

كما أمر المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بالنسبة لمقر شامبليون ومكاتب الموظفين فيه حفاظا على سلامة الزملاء المترددين.