منصات تعليمية على شبكات التواصل الاجتماعى بمديرية التعليم بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

اجتمع اليوم، محمد محمود عذب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور على عبد السلام مدير عام التعليم العام بمديرى عموم الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد الدراسية، وذلك لعرض تفاصيل الإجراءات التى سيتم اتخاذها، بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد 15 مارس 2020.

وأوضح عزب أنه بالنسبة للمعلمين سيقوم كل معلم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد، على أن يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقني لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها وفق الخطة الرسمية، وأضاف قائلا لابد ان يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات .

واشار عزب إلى اهمية أن يكون مدير المدرسة مسئولا مسئولية تامة نحو التأكد من التحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمي الصف، ويتخذ من التدابير ما يضمن تحقيق ذلك .

وتابع: سوف يتم إعداد جدول زمني معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه، والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكتروني .

وشدد عزب على ضرورة متابعة مديرى المدارس تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بنظام التعليم عن بُعد بكل دقة مع إعداد تقرير كل 48 ساعة عن سير كل مادة دراسية وإرسالها إلى الموجه العام، كما شدد على أن يقوم مديري المدارس الإعدادية والثانوية باتخاذ اللازم نحو إعلام الطلاب بتوقيتات البرامج التعليمية المذاعة عبر القنوات التعليمية والتليفزيون.