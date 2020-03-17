مصرع مسن وإصابة 7 فى حادث إنقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج قبل قليل إنقلاب سيارة بيجو على الطريق مما نتج عنه وفاة مسن يبلغ من العمر 65 عاما وإصابة أخرين بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل الجثة لمستشفى جهينة المركزى والمصابين لمستشفى سوهاج العام.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإنقلاب سيارة م على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة ووجود متوفى ومصابين وتم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق لرفع أثار الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد جاد الله رئيس وحدة جهينة بإنقلاب سيارة بيجو على الطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز مما نتج عنه وفاة عبده محمد مكاوى على 65 سنة وإصابة عديل فؤاد فاقوس 60 سنة بإشتباه كسر بالضلوع ، وفايزه توفيق دميان 55 سنة إشتباه بكسر بالساق اليمنى ،ورضا فؤاد فانوس58 سنة مصابا بجرح ردى بفروة الرأس وأم العز محمد محمود 65 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ،ووليد أنس الوجود 37 سنة مصابا بإشتباه ما بعد الإرتجاج ،وعبدالرحمن غانم أبوالوفا 22 سنة بإشتباه كسر بالكتف الأيسر ،ونعيم فؤاد فانوس 66 مصاب بإشتباه كسر بالكتف الأيسر وجميعهم يقيمون بمحافظة قنا.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج وتم رفع اثار الحادث وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.