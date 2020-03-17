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مصدر قضائى: استخراج الشهادات والأوراق من "استئناف القاهرة" متاح خلال فترة التأجيل

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:00 ص
مصدر قضائى: استخراج الشهادات والأوراق من "استئناف القاهرة" متاح خلال فترة التأجيل محكمة،ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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قال مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة، إن استخراج الشهادات والأوراق لأصحاب الشأن متاح للمواطنين خلال الفترة التى أعلن فيها تأجيل الجلسات بدوائر المحكمة.

وقال المصدر لـ اليوم السابع، أن العمل الإدارى بالمحكمة مستمر كما جاء فى البيان الصادر من وزارة العدل، وكذا فى القرار الصادر من المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 113 لسنة 2020 بتأجيل القضايا بالمحكمة بدءا من أمس الاثنين وحتى الخميس 26 مارس الجارى.

وتابع المصدر، كما يحق المتقاضين أيضا خلال هذه الفترة حق الطعن على الأحكام في المواعيد المقررة قانونا.

وأصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا بأن يستمر القضاة فى الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة، على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية المنظورة أمام دوائرها إداريًا، وتحديد جلسات أخرى مناسبة، تجنبًا لحضور و تزاحم المتقاضين، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية فى هذه المرحلة بسبب فيروس كورونا ، وذلك بدءا من اليوم الإثنين حتى 26 مارس المقبل.

كما قررت محكمة النقض تأجيل جلساتها بدءا من أمس الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 30 مارس ، وذلك بناءا على تعليمات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الاعلى، مع استمرار العمل إداريا بالمحكمة.

ويأتى قرار تأجيل القضايا بالمحاكم لمدة اسبوعين، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وفقا لما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 


محكمة الاستئناف

مواجهة كورونا

فيروس كورونا

تأجيل القضايا بالمحاكم

اخبار مصرية

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