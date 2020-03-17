اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول سعودى يتوقع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:00 ص
مسئول سعودى يتوقع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا اجراءات لمواجهة فيروس كورونا
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توقع وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا خلال الفترة القادمة. مؤكدا في الوقت ذاته أن السلطات في المملكة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.
 
كما طالب جميع المواطنين والمقيمين في السعودية البقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".
 
وأكد الوزير السعودي تعافي 3 حالات جديدة أصيبت بكورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص، وطالب المواطنين بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية فقط.
 
إلى ذلك، قال إن 18 جهة حكومية تقيم تطورات الأوضاع بشكل يومي، مؤكدا الالتزام بالشفافية حول تطورات وباء كورونا.
 
أما عن تعليق العمل في القطاع الخاص، بعد أن تم تعليق الدوام في القطاع العام لمدة 16 يوما، أوضح الربيعة أن الموضوع قيد الدراسة والبحث.
 
يذكر أن  أمانة الرياض، أعلنت غلق المجمعات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، الأحد، تعميماً يقضي بإيقاف الرحلات البحرية ماعدا البضائع مؤقتاً بين المملكة وعدة دول وذلك ضمن الجهود المتخذة من قبل الدولة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا المستجد (covid-19)، ووضع عدد من الإجراءات الوقائية الملزمة على السفن القادمة للسعودية.
 
وكانت المملكة أعلنت السبت تعليق كافة الرحلات الدولية سعياً لمحاصرة تفشي فيروس كورونا. وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على كورونا، قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد الموافق 15 مارس 2020 ميلادية.

السعودية

فيروس كورونا

تزايد حالات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تغيير مقرات التصويت بالانتخابات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تغيير مقرات التصويت بالانتخابات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة