محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الأسواق الأسبوعية منعا للازدحام لمواجهة "كورونا"

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا بتعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية بدائرة المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية كلاً فى نطاق مدينته، منعًا للازدحام والاختلاط وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وفى إطار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإزالة الإعلانات المخالفة بمدينة كفرالشيخ، وعمل محاضر لأصحابها، وتطبيق القانون على جميع أصحاب الإعلانات المخالفة، مشدداً على استمرار حملات إزالة الإشغالات والإعلانات بصفة يومية.

وعلى جانب آخر أشرف المهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل بمناطق المدينة المختلفة، وتابع أعمال زراعة الأشجار بمدخل المدينة والحدائق العامة، وكذا رفع كفاءة الطرق بمداخل المدينة ومخارجها، وذلك رفع كفاءة المرافق العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما تابع اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار حملات اليوم الواحد لمراقبة الأسعار والمرور على المخابز والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة والمصانع ومحطات الوقود ومحلات الفسيخ ومحلات المستلزمات الطبية بنطاق المدينة، بالتنسيق مع الجهات المعينة وتموين بندر دسوق والصحة والطب البيطري والبيئة والرخص والإشغالات والمتابعة الميدانية والغلق الإداري، فتم ضبط العديد من المخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها من بينها " عدم وجود إجراءات قانونية، ولا شهادة صحية، وضبط سلع ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية "، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حينه،وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر تموين، و8 محاضر صحة، وتنفيذ قرارين غلق.

كما قاد هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة مفاجئة على محال بيع المبيدات والمخصبات الزراعية ببلطيم، بمشاركة إدارة تموين بلطيم، وإدارة بلطيم الصحية، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، والبيئة والمتابعة، وذلك من خلال توجيهات الدولة بضبط الأسعار وملاحقة الخارجين على القانون والضرب بيد من حديد للمتلاعبين بقوت الشعب، وكذا إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المواد الغذائية والتموينية منتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10926 عبوة منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الزراعة بمحل بيع البذور والمبيدات والمخصبات الزراعية ببلطيم، وتنوعت المضبوطات ما بين عبوات لمبيدات ومخصبات ومقاوم للفطريات وأسمدة زراعية منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الزراعة، بغرض بيعها والتربح منها وغش المزارعين، مؤكدًا أن هذا العمل الغير قانونى يضر بالمزارعين وزرعاتهم ويلحق الضرر بالصحة العامة وسلامة المواطنين، بهدف جنى المال بطرق غير مشروعة، وتم مصادرة المضبوطات وتحريزها وتحرير محاضر بالواقعة.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال الحملة المكبرة للتفتيش على مستوى المركز والمدينة على المحلات والمطاعم ومحلات الجزارة والفسيخ والتأكد من صلاحية المواد والأطعمة المقدمة للمواطنين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع البيئة والطب البيطرى والتموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر للمخالفين من بينها " 5 محاضر لحوم، و14 محضراً متنوعاً"، وإعدام 20 كيلو جرام رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار التأكد من مدى مطابقة المواد والسلع الغذائية للمعايير والمواصفات ومنع التلاعب بالأسعار وتكثيف المراقبة على الأسواق بنطاق المحافظة.