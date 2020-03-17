محافظ بورسعيد: حملات مكثفة وإجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار

بورسعيد-محمد فرج

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بشن حملات مكثفة بالتنسيق مع المكاتب التموينية فى كافة قطاعات المحافظة وأجهزة الأحياء، وتستهدف هذه المحلات كافة الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات التجارية، لمتابعة وضبط الأسعار وضبط أى مخالف يقوم برفع الأسعار، وذلك فى ظل مواجهة فيروس كورونا وقيام بعض التجار بالتلاعب فى الأسعار واحتكار المنتجات.

وأكد محافظ بورسعيد على اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة القانونية تجاه المتلاعبين بالأسعار، وعدم التهاون فيما يمس حق المواطن بالحصول على منتجاته بالسعر الخاص بها.

يأتى ذلك فى ظل قيام محافظة بورسعيد باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات.

كما تقوم إدارة مكافحة القوارض والحشرات برش وتطهير الديوان العام والمنشآت الخدمية والتعليمية ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها.

وشدد محافظ بورسعيد على تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة وكيفية الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدى باستمرار مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية التابعة للمحافظة لتعريف العاملين بالإجراءات الاحترازية التى يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

كما تم غلق كافة السناتر التعليمية المختلفة والمرور على الحضانات للتأكد من عدم عملها حرصا على الطلاب، وكذلك إلغاء البصمة الإلكترونية فى الحضور والانصراف بالمحافظة.

و ناشد محافظ بورسعيد المواطنين انه فى حالة التوجه للشراء من سوبر ماركت او صيدلية او اى محل تجارى لشراء السلع و وجد مبالغة او زيادة فى الأسعار، التوقف فوراً عن الشراء والاتصال على ١٩٥٨٨ الخاص بجهاز حماية المستهلك او ١٩٢٨٠ الخط الساخن لوزارة التموين و ستصلك فوراً سيارات الجهاز و بها مسئول ضبطية قضائية و سيتم تحرير محضر بشكل فورى وكذلك الاتصال الفورى بغرفة عمليات المحافظة.