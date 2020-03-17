اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: حملات مكثفة وإجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:48 ص
محافظ بورسعيد: حملات مكثفة وإجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد-محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بشن حملات مكثفة بالتنسيق مع المكاتب التموينية فى كافة قطاعات المحافظة وأجهزة الأحياء، وتستهدف هذه المحلات كافة الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات التجارية، لمتابعة وضبط الأسعار وضبط أى مخالف يقوم برفع الأسعار، وذلك فى ظل مواجهة فيروس كورونا وقيام بعض التجار بالتلاعب فى الأسعار واحتكار المنتجات.

وأكد محافظ بورسعيد على اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة القانونية تجاه المتلاعبين بالأسعار، وعدم التهاون فيما يمس حق المواطن بالحصول على منتجاته بالسعر الخاص بها.

يأتى ذلك فى ظل قيام محافظة بورسعيد باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات.

كما تقوم إدارة مكافحة القوارض والحشرات برش وتطهير الديوان العام والمنشآت الخدمية والتعليمية ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها.

وشدد محافظ بورسعيد على تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة وكيفية الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدى باستمرار مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية التابعة للمحافظة لتعريف العاملين بالإجراءات الاحترازية التى يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

كما تم غلق كافة السناتر التعليمية المختلفة والمرور على الحضانات للتأكد من عدم عملها حرصا على الطلاب، وكذلك إلغاء البصمة الإلكترونية فى الحضور والانصراف بالمحافظة.

و ناشد محافظ بورسعيد المواطنين انه فى حالة التوجه للشراء من سوبر ماركت او صيدلية او اى محل تجارى لشراء السلع و وجد مبالغة او زيادة فى الأسعار، التوقف فوراً عن الشراء والاتصال على ١٩٥٨٨ الخاص بجهاز حماية المستهلك او ١٩٢٨٠ الخط الساخن لوزارة التموين و ستصلك فوراً سيارات الجهاز و بها مسئول ضبطية قضائية و سيتم تحرير محضر بشكل فورى وكذلك الاتصال الفورى بغرفة عمليات المحافظة.

 

 


بورسعيد

كورونا

فيروس كورونا

محافظ بورسعيد

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد إصابتها نتيجة سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد إصابتها نتيجة سقوطها من فوق دراجة بخارية

الإردن يعطل القطاعين العام والخاص ووقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الإردن يعطل القطاعين العام والخاص ووقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة