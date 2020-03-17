محافظ بني سويف يقرر إغلاق المحال العامة والمقاهي يوميا من 10مساء لـ 6 صباحاً

بنى سويف هانى فتحى

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددا من القرارات الهامة ،ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة ،لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا(covid_19)، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي للحد من انتشار الفيروس.

حيث قرر المحافظ الغاء كافة الأسواق العشوائية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وإغلاق كافة المحال العامة والمقاهي والكافيهات والجيم والسيبرات "يوميا " بداية من الساعة 10 مساءً اليوم، وحتى 6 صباح اليوم التالي ،باستثناء المخابز والصيدليات ومحلات السوبر ماركت والبقالة بكافة أنواعها وأحجامها، ويفضل للمحلات أن تقدم خدمة التوصيل للمنازل"الديلفيري"، وذلك بداية اليوم الثلاثاء 17 مارس الجاري ، بالإضافة إلى الغلق الكامل لكل صالات وقاعات الأفراح، ودور المناسبات من صباح الخميس المقبل 19 مارس الجاري،مع منع إقامة السرادقات سواء لتلقى العزاء أو إقامة الأفراح.

كما أصدر المحافظ ،تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة ،بمنع تقديم"الشيشة"بكافة المقاهى والكافتيريات والأماكن العامة بدائرة المحافظة ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،حيال المخالفين لذلك ،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة.

كما أشار المحافظ ،إلى أنه سيتم تخصيص رقم على تطبيق"الواتس آب" يتم الإعلان عنه لاحقا ،ونشره على الصفحة الرسمية، لاستقبال كافة الشكاوي الخاصة بمضاعفة أسعار السلع أو زيادتها بشكل جائر، مؤكدا على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم وحسم سواء من أجهزة المحافظة المعنية والجهات الأمنية والرقابية ،وذلك بالتزامن مع تكثيف الحملات التموينية، لتشديد الإحكام والرقابة على جميع المحلات العامة والمطاعم والكافتيريات وأماكن تخزين الأغذية والسلع على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على سلامة المواطنين.