محافظ المنوفية: تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار

المنوفية - محمود شاكر

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحال التجارية والأسواق والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط الأسواق والتصدى بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار لأى مظاهر لاستغلال المواطنين.

يأتى ذلك فى ضوء حرص محافظ المنوفية، على إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية وتنفيذاً للإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق، وكذا تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع محاولات التلاعب التى تتم من قبل التجار باحتكارها ورفع أسعارها تزامناً مع تزايد معدلات إستهلاكها من قبل المواطنين لتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة اللازمة حيالهم، مع إعداد تقرير مفصل بصفة دورية بهذا الشان.

وكان أصدر محافظ المنوفية توجيهاً عاما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات بنطاق المحافظة بغلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية حتى نهاية مارس الحالي، مشدداً بعدم إقامة فعاليات الأفراح والحفلات لمنع الازدحام والاختلاط لحماية المواطنين.

كما وجه المحافظ بتشديد الإحكام والرقابة على جميع المحلات العامة والمطاعم والكافتيريات وأماكن تخزين الأغذية والسلع على أن يتم الغلق الفورى لجميع المحلات المخالفة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على سلامة المواطنين.