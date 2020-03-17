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محافظ المنوفية: استقبال شكاوى المواطنين والرد عليها إلكترونياً بسبب كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:25 م
محافظ المنوفية: استقبال شكاوى المواطنين والرد عليها إلكترونياً بسبب كورونا اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية ، إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام ، باستقبال شكاوى المواطنين إلكترونياً، وإرجاء لقائه اليومى بالمواطنين إلى وقت لاحق ، على أن تستقبل الشكاوى إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528.

يأتى هذا فى إطار توجه الدولة بأتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، بمنع كافة الفعاليات تحسباً لمنع وأنتشار العدوى وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين واستخدام التكنولوجية وكافة الأمكانيات المتاحة خلال تلك الفترة الأستثنائية التى تمر بها البلاد .

هذا وتقوم إدارة خدمة المواطنين خلال تلك الفترة باستقبال الشكاوى إلكترونياً وإرسالها للجهات المختصة لبحثها ومتابعتها والرد على المواطنين ألكترونياً من خلال نفس الموقع .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أعلن عن تخصيص أرقام للإبلاغ عن سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية " بلاى ستيشن " بنطاق المحافظة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتعامل معهم بكل حزم ، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب.

وتتلقى المحافظة شكاوى الإبلاغ عن السناتر ومراكز الدروس الخصوصية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية ( 2222035- 2224899- 2239804 ).

وقد أكد المحافظ على إستمرار شن الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة لغلق السناتر للحد من تجمعات الطلاب ، حيث تم غلق 130 مركز وسنتر تعليمى و4 حضانات على مستوى مراكز ومدن المحافظة منذ بدء الحملة وذلك بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كان محافظ المنوفية قد سبق ودشن قناة تعليمية على موقع اليوتيوب لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة، كما ناشد المواطنين وأبنائه الطلاب بالإبتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة كالمقاهى والكافيهات والبلاى ستيشن والإهتمام بالنظافة والصحة العامة.


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