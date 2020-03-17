محافظ القاهرة يعلق العمل بمراكز خدمة المواطنين ويستقبل الشكاوى إلكترونيا

كتب سيد الخلفاوى

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن يتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها الكترونياً عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 على أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى الكترونياً وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين الكترونياً من نفس الموقع.

وأضاف محافظ القاهرة أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدى الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم منح الموظف المصاب بأى أمراض مزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام ) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفى، والموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية، والموظفة الحامل أو التى ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشر عاما إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار، كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان القرار.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .