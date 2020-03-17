اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يُفعل قرار غلق المقاهى بعد 12 ليلًا ويشدد الرقابة علي الأسواق والصيدليات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:24 م
محافظ الإسماعيلية يُفعل قرار غلق المقاهى بعد 12 ليلًا ويشدد الرقابة علي الأسواق والصيدليات محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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 أصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية قرارًا بحتمية تفعيل القرار رقم 419 لسنة 2019 الصادر فى 30 يوليو الماضى من العام السابق 2019 بشأن إغلاق جميع المقاهى والكافيهات وأماكن ألعاب البلاى أستشن فى تمام الساعة الساعة الثانية عشر مساءً خلال فصل الشتاء وشدد على حتمية الالتزام بتلك التوقيات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف تلك التعليمات والتى تصل عقوبتها إلى حد الغلق الإدارى.

كما أصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية القرار رقم 143 لسنة 2020 بتكليف مديريتى الصحة والتموين وشرطة مباحث التموين وكافة الأجهزة الرقابية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والصيدليات بمختلف قطاعات المحافظة وتواعها لمراقبة وضبط الأسعار والتصدى بكل حسم لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار واعداد تقرير يومى بما تسفر عنه تلك الحملات وما تم اتخاذه من إجراءات للعرض عليه أولًا بأول مع الآخذ فى الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أى مخالف.

وقال محافظ الإسماعيلية إن تلك القرارات اأتى فى اطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقرارت مجلس الوزراء وخطة الدولة بشأن تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الإصابة  بفيروس "كورونا" المستجد.

كان محافظ الإسماعيلية، قد أصدر القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلًا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها لمكافحة الإصابة  بفيروس "كورونا" المستجد.

كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أى شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية"أكواب، فناجين، أطباق" واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل "الورق والكرتون".

وقال محافظ الإسماعيلية إن تلك القرارات تأتى هذا فى اطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقرارت مجلس الوزراء بشأن تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الإصابة  بفيروس "كورونا" المستجد، وتزامنا مع القرار الجمهورى بشأن تعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات لفترة أسبوعين كاملين وتعليق كافة الأنشطة الرياضية، وفى حال مخالفة القرار يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أصدر محافظ الإسماعيلية القرار رقم 144 لسنة 2020 بشان التأكيد على أغلاق جميع دور حضانات الأطفال بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها بالكامل وذلك أعتبارًا من اليوم الثلاثاء

 


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فيروس كورونا

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غلق المقاهى

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