محافظ الأقصر يجتمع بقيادات السياحة لمتابعة خطة عدم مغادرة المنشآت 14يوما

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً للقيادات الأمنية والعاملين بالسياحة والآثار ومالكى ومديرى الفنادق العائمة والثابتة، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، واللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف موافى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك فى ضوء التكليفات الواردة للمحافظات السياحية من وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا العالمى.

وتناول الاجتماع خطة التقصى الوبائى ومتابعة الحالات التى رصدها من المخالطين، مع التأكيد على عدم مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشآت السياحية "الفنادق الثابتة والعائمة" وذلك لمدة 14 يوم، على أن يخضعوا جميعاً للحجر الصحى، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية والغير حكومية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أشار بعض مالكى الفنادق العائمة والثابتة إلى مغادرة بعض العاملين لأجازات، فوجه محافظ الأقصر بضرورة عمل قواعد بيانات للمغادرين، كما أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة بمتابعة إجراءات العزل لهؤلاء العاملين بمكان إقامتهم مع الإخطار بكل من تظهر علية أعراض يشتبه أنها عدوى مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها فى هذا الشأن، بالإضافة لعدم مغادرة الموجود منهم إلا بعد إنتهاء فترة العزل المحددة سلفاً.

ونوه محافظ الأقصر إلى عدم أستقبال الحركة السياحية الداخلية لمدة 14 يوم من تاريخ مغادرة أى سائح للمحافظة، وعلى جميع المنشآت السياحية أن تلتزم بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أى أعراض تظهر على أى فرد من الأطقم، كما أكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع على إلغاء تقديم الشيشة بجميع المقاهي والكافتيريات السياحية بالمحافظة.

كما عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر جلسة المجلس التنفيذى رقم (2) لعام 2020، اليوم الثلاثاء، والتى كان المقرر لها سلفاً بحضور رؤساء المراكز والمدن والتنفيذيين ووكلاء الوزارات المعنيين، وصدق المجلس على الموافقة إلغاء تقديم الشيشة بالمقاهي العامة ومصادرتها فوراً حفاظاً على صحة المواطنين، حيث وافق المجلس على ما ورد بشأن الكتاب الدورى رقم 51 الوارد من وزارة التنمية المحلية بخصوص وضع ضوابط وأسس عامة لإطلاق الأسماء على المدارس والميادين كما ورد بالكتاب.

ووافق المجلس على المذكرة الوارد من منطقة الأقصر الأزهرية بالموافقة على تغيير مسمى معهد القرنة الأبتدائى لمعهد المرحوم محمد ابراهيم سليمان المتبرع بأرض المعهد عام 1979 تكريماً لإسهاماته ، وكذا الموافقة على إطلاق اسم الشيخ محمد الطاهر الحامدى على معهد بنين أرمنت الحيط الإعدادى الثانوى ، مع التأكيد على ضوابط الأزهر، وأكد المجلس على سحب اعتمادات الصناديق الخاصة بالمراكز والمدن على أن يكون الصرف مركزى بالمحافظة وكذلك ترسل إيرادات المراكز والمدن للوحدة الحسابية بديوان عام المحافظة.

ووافق المجلس التنفيذى على استكمال أعمال التطوير لمنطقة معبد إسنا من خلال مخاطبة وزارة التعاون الدولى لاستكمال جهود التطوير بالمدينة لمرحلة ثانية للمشروع بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية تحت أشراف وزارة السياحة والآثار ، كما وافق المجلس التنفيذى على قبول تبرع بمساحة 1050 متر لإنشاء مدرسة الشيخ فضيل الأبتدائية وتكليف إدارات التخطيط العمرانى والشئون القانونية بالمحافظة بالسير فى إجراءات إصدار التخصيص والتنسيق مع الجهات المعنية وذلك نظراً لاحتياج المنطقة لمدرسة.

وبشأن المذكرة الواردة من مركز ومدينة أرمنت وافق المجلس على تبرع أهالي المركز بقطعة أرض لإنشاء محطة صرف صحى بقرية المحاميد بحرى ، كما وافق المجلس التنفيذى على إعداد دراسة وافية لمقترح إنشاء حيز عمرانى للوحدة المحلية لقرية السلام من خلال ضم الكتل السكانية الموجودة والمتلاصقة جميعها بقرية الغرز "القرية الأم" لتصبح جميعها قرية أم ، وذلك نظراً لأنها كتلة سكانية واحدة ، وصدق المجلس على المذكرة الواردة لهيئة الأبنية التعليمية بخصوص البدء فى إجراءات الرخصة الخاصة بمدرسة أرمنت للتعليم الأساسى طبقاً للمخطط الاستراتيجى للمحافظة.