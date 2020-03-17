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لجنة انتخابات المحامين تتلقى بلاغات تزوير فى أحراز الإسكندرية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:19 ص
لجنة انتخابات المحامين تتلقى بلاغات تزوير فى أحراز الإسكندرية انتخابات المحامين
كتب هشام عبد الجليل

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تقدم عدد من المرشحين فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، ببلاغات واعتراضات للجنة المشرفة على العملية الانتخابية للمطالبة بالتحفظ على أوراق وأحراز لجنة انتخابات دائرة استئناف الإسكندرية ونقابات أخرى، وذلك عقب وصول الأحراز، مؤكدين أن هناك تلاعبا فى أوراق العملية الانتخابية بالإسكندرية من حيث عدد الحضور وعدد أوراق بطاقات إبداء الرأى أعضاء وقطاع عام ونقيب.

وجاء  فى البلاغات وصول أحراز بغير تحريز وبغير ختم للجنة الفرعية، مشيرا  إلى أن هذا التلاعب أو التغيير يشمل حوالى 10 آلاف صوت للاعضاء والنقيب والقطاع العام، وعدم وجود ووجود مظاهر عدم تحريز أو تحريز وعدم وضع الختم أو وجود شكل التحرير سليم، بالإضافة إلى التناقض العددى ما بين بطاقات إبداء الرأى و بين عدد الأصوات الصحيحة والباطلة لكافة المرشحين وعدم تطابق عدد أوراق بطاقات إبداء الرأى مع عدم الحضور والفرز إضافة إلى التلاعب فى محضر الأعمال وعدم وجوده.

ويتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية  تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات.

وأضافت النقابة  أن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتحابية قد تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، متابعة :"بلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة".

 


اخبار مصر

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