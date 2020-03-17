اليوم السابع
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خالد صلاح
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لبنان يُنشىء صندوق تبرعات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:00 م
لبنان يُنشىء صندوق تبرعات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا كورونا - ارشيفية
ا ش ا

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 قررت الحكومة اللبنانية إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الارتفاع الكبير غير المبرر في أسعار السلع جراء الأزمة الاقتصادية وإغلاق المؤسسات على خلفية انتشار كورونا.
 
وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب - خلال اجتماع الحكومة الذي عقد مساء اليوم /الثلاثاء/ - إن هاجس فيروس كورونا أصبح يتحكم بأولويات الحكومة وأولويات الناس، مشددا في الوقت ذاته، على أن الحكومة تقوم بواجباتها لحماية اللبنانيين من دون تقصير، وتعمل للحد من انتشار هذا الفيروس، واصفا نتائج الإجراءات الاحترازية المُتخذة للحد من انتشار الفيروس بأنها جيدة.
 
وأوضح أن قرار التعبئة العامة الصحية الذي اتخذته الحكومة يوم الأحد لاقى ارتياحا لدى المواطنين وتجاوبا جيدا، وشدد على أهمية المتابعة على مدى الساعة لكل تطور في هذا الإطار.
 
من ناحية أخرى، قالت منال عبد الصمد وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية، إن وزير الصحة حمد حسن سيعرض في اجتماع الحكومة الذي سينعقد بعد غد الخميس، أسماء المستشفيات الحكومية والخاصة في عموم لبنان المجهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وكذلك أماكن الحجر الصحي، مشيرة إلى أن الدولة ستوفر التغطية للمصابين غير الخاضعين للهيئات الضامنة، مع التأكيد على شركات التأمين تحمل مسؤولياتها في تغطية المصابين لعملائها.
 
وأشارت وزيرة الإعلام - في تصريح لها في ختام اجتماع الحكومة - إلى أن وزارة الاقتصاد سترفع مستوى مراقبتها للتجار لمراقبة ارتفاع الأسعار، واتخاذ التدابير الحازمة في هذا الإطار، وكذلك السعي لتخفيض أسعار المعقمات والمطهرات.
 
وقالت إن الحكومة وافقت على مشروع قانون معجل بإعفاء المدانين بأحكام قضائية الذين أمضوا مدة عقوبة السجن الصادرة ضدهم ولا يزالون في السجن لعدم تسديد الغرامة المحكوم عليهم بها.

لبنان

فيروس

كورونا

الحكومة

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