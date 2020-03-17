لأصحاب الأمراض المزمنة.. دليلك لحماية نفسك من عدوى كورونا

كتبت هند عادل

كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل أمراض القلب أو الرئة أو مرض السكري معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وذلك وفقا لما أكدته منظمة الصحة العالمية، وهناك عدد من الخطوات الإضافية التي يجب على هؤلاء الأشخاص اتباعها لحماية أنفسهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفات ذلك على صحتهم.

وفقا لما أكده تقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أفضل طريقة للوقاية من المرض هي تجنب التعرض لهذا الفيروس، حيث إن كورونا ينتشر بشكل رئيسي من شخص لآخر، وبين الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق مع بعضهم البعض (على بعد حوالي 6 أقدام، ومن خلال قطرات الجهاز التنفسي التي تنتج عندما يسعل أو يعطس المصاب فيمكن أن تهبط هذه القطرات في أفواه أو أنوف الأشخاص القريبين أو الذين يمكن استنشاقهم في الرئتين".

خطوات احترازية لحماية مرضى الأمراض المزمنة من كورونا:



1- غسل اليدين باستمرار غسل اليدين بالصابون والماء: يجب غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل خاصة بعد التواجد فى مكان عام أو بعد لمس الأنف أو السعال أو العطس، إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة ، يجب استخدام معقم لليدين يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.