اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:10 م
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لأصحاب الأمراض المزمنة.. دليلك لحماية نفسك من عدوى كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:00 م
لأصحاب الأمراض المزمنة.. دليلك لحماية نفسك من عدوى كورونا النظافة والتعقيم
كتبت هند عادل

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كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل أمراض القلب أو الرئة أو مرض السكري معرضون بشكل أكبر  لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وذلك وفقا لما أكدته منظمة الصحة العالمية، وهناك عدد من الخطوات الإضافية التي يجب على هؤلاء الأشخاص اتباعها لحماية أنفسهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفات ذلك على صحتهم. 
 
وفقا لما أكده تقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أفضل طريقة للوقاية من المرض هي تجنب التعرض لهذا الفيروس، حيث إن كورونا ينتشر بشكل رئيسي من شخص لآخر، وبين الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق مع بعضهم البعض (على بعد حوالي 6 أقدام، ومن خلال قطرات الجهاز التنفسي التي تنتج عندما يسعل أو يعطس المصاب فيمكن أن تهبط هذه القطرات في أفواه أو أنوف الأشخاص القريبين أو الذين يمكن استنشاقهم في الرئتين".
 
خطوات احترازية لحماية مرضى الأمراض المزمنة من كورونا: 

1- غسل اليدين باستمرار 

غسل اليدين بالصابون والماء: يجب غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل خاصة بعد التواجد فى مكان عام أو بعد لمس الأنف أو السعال أو العطس، إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة ، يجب استخدام معقم لليدين يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.
كما يجب على مرضى الأمراض المزمنه تجنب لمس العين عينيك والفم والأنف  بأيدٍ غير مغسولة.

2- تجنب الاتصال الوثيق

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من المرض أو مشتبه فى اصابتهم بفيروس كورونا فهذا مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة من أصحاب الأمراض المزمنة. 

3- اتخذ خطوات لحماية الآخرين

ابق في المنزل إذا كنت مريضًا، وقم بتغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس أو استخدام الكوع من الداخل.

4- ارتداء قناع الوجه 

إذا كنت مريضًا يجب عليك ارتداء قناع للوجه عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين مثل ركوب وسائل المواصلات العامة ، إذا لم تكن قادرًا على ارتداء قناع الوجه لأنه يسبب صعوبة في التنفس فيجب عليك بذل قصارى جهدك لتغطية السعال والعطاس ، ويجب على الأشخاص الذين يعتنون بك ارتداء قناع الوجه إذا دخلوا غرفتك، إذا كنت مريضًا.

5- نظف وعقم

تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يوميًا يتضمن هذا الطاولات ، ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة، والمكاتب، والهواتف ، ولوحات المفاتيح ، والمراحيض ، والحنفيات ، والأحواض.

 


التعقيم

الامراض المزمنة

مرض السكر

امراض القلب

كورونا

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