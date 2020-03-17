اليوم السابع
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كولومبيا تقرر إغلاق حدودها حتى 30 مايو بسبب كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:14 ص
كولومبيا تقرر إغلاق حدودها حتى 30 مايو بسبب كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أمس الاثنين، إن بلاده ستغلق حدودها اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى 30 مايو لمنع انتشار فيروس كورونا. ووفقا لإحصاء لرويترز رصدت كولومبيا حتى الآن 54 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
 
وكان قد أعلن الرئيس الكولومبى إيفان دوكى، أن بلاده ستغلق حدودها مع فنزويلا فى إطار الجهود المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل فنزويلا أول حالتى إصابة مؤكدة بالفيروس، وقال دوكى - فى تغريدة عبر موقع (تويتر) أوردتها شبكة (سى إن إن) الأمريكية، إن غلق الحدود سيدخل حيز التنفيذ فى تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
 
وأضاف الرئيس الكولومبى، أن حدود بلاده مع الإكوادور ستظل مفتوحة مع زيادة السيطرة والتنسيق فيما بين الدولتين.
 
وستمنع كولومبيا أيضا، دخول المواطنين الأجانب وغير المقيمين الذين سافروا إلى أوروبا أو آسيا خلال الاسبوعين الماضيين، فيما سيواجه المواطنون الكولومبيون والمقيمون فى البلاد حجرا صحيا إلزاميا لمدة 14 يوما فى حال عودتهم إلى البلاد.

 


كولومبيا

كورونا

فيروس كورونا

اغلاق الحدود

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