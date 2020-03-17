كوريا الجنوبية تستخدم تقنية "مقصورات الهاتف" فى المستشفيات لتقليل عدوى كورونا

كتب بيتر إبراهيم

أدخل مستشفى كوري جنوبي مرافق اختبار لفيروس كورونا التاجي على غرار "كشك الهاتف" ، والتي تسمح للطاقم الطبي بفحص المرضى من وراء لوحة بلاستيكية للسلامة، وهو أحدث ابتكار في البلاد لتعقب العدوى.



أكشاك الهاتف للكشف عن فيروس كورونا

ووفقاً لموقع الطبي الأمريكي “HealthdayNews”، يقف الصف المكون من أربعة أكشاك - والتي تستخدم ضغط الهواء السلبي لمنع الجزيئات الضارة من الهروب إلى الخارج وذلك في خيام خارج مستشفى H Plus Yangji في سيول.ويطلق عليهم المستشفى: "مقصورات التقييم الآمن والسريع لمستشفى يانغجي".

ويدخل كل مريض إلى الصندوق للحصول على استشارة سريعة من خلال الاتصال الداخلي مع أخصائي طبي، وإذا لزم الأمر يقوم بأخذ عيناتهم بمسح أنفهم وحلقهم باستخدام قفازات مطاطية بطول الذراع المضمنة في اللوحة البلاستيكية كما بالصور، وتستغرق العملية بأكملها حوالي سبع دقائق ثم يتم تعقيم المقصورة وتهويتها.



أكشاك الهاتف للكشف عن فيروس كورونا

وصرح رئيس المستشفى كيم سانج ايل لوكالة فرانس برس ان صناديق الامان الاصغر "اسهل بكثير" للتطهير من غرف الضغط السلبي المعتادة وكذلك "مساحة اكثر امانا لفحصها".

وقال "سانج إيل": "أيضا كل جناح يقبل مريض واحد فقط في كل مرة، على عكس غرف الضغط السلبي حيث يحتاج المرضى في كثير من الأحيان للمشاركة في المساحة أثناء إجراء الاختبار".

وكان الجنوب في يوم من الأيام البلد الأكثر تضررا خارج الصين ، حيث ظهر الفيروس لأول مرة لديهم، ولكن يبدو أنه سيطر على تفشي المرض بفضل اختبار ضخم وجهود تتبع الاتصال.

وبحلول منتصف ليل يوم الاثنين ، تم اختبار ما يقرب من 300000 شخص ، وهي عمليات مجانية لأي شخص تم إخباره بإجراء اختبار من قبل طبيب ، أو كان اختباره إيجابيًا.



أكشاك الهاتف للكشف عن فيروس كورونا

وفي وقت مبكر من الوباء ، أدخلت اختبار القيادة للفيروس ، مع الطاقم الطبي في بذلات واقية يمسح أنوفهم من خلال نوافذ السيارات ، وهي ممارسة تم اعتمادها دوليًا الآن.

وتوفر مقصورات السلامة إمكانية وصول مماثلة ومن خلال إبقاء المرضى المشتبه بهم في الخارج ، وتجنب الحاجة إلى تطهير أجزاء من مبنى المستشفى.

وتم إنشاء المرفق على أساس خزانات السلامة الحيوية - المعروفة أيضًا باسم صناديق القفازات المعزولة - حيث يقوم عمال المختبر بإجراء العمليات من خلال أكمام مطاطية بطول الذراع.

ويسجل الجنوب أقل من 100 حالة جديدة في اليوم هذا الأسبوع - وهي بعيدة كل البعد عن 500-600 في وقت سابق من هذا الشهر - لكن السلطات حذرت من ظهور إصابات صغيرة جديدة في منطقة العاصمة حيث نصف سكان الجنوب البالغ عددهم 51 مليون نسمة مركزة هناك.