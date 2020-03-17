فيتنام تضع فى الحجر الصحى جميع الواصلين من أمريكا وأوروبا ودول آسيان

رويترز

قالت الحكومة الفيتنامية اليوم الثلاثاء، إنها ستفرض حجرا صحيا إجباريا على جميع الزوار من الولايات المتحدة وأوروبا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت فيتنام في وقت سابق اليوم إنها ستعلق إصدار تأشيرات دخول جديدة لكل الأجانب. وسجلت فيتنام 61 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس تشمل زيادة من حالات قادمة من الخارج ولم تسجل أي حالات وفاة.

وكانت قد أعلنت فيتنام تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 21 حالة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الحكومة نشرته على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، أن اثنين من بين الحالات الجديدة مرتبطتان بحالة مؤكدة سابقا وهى لسيدة فيتنامية تبلغ من العمر 26 عاما وكانت قد سافرت إلى المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا فى فبراير الماضي.