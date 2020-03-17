اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 150 سنتر للدروس الخصوصية فى حملات مختلفة فى المنوفية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:16 م
غلق 150 سنتر للدروس الخصوصية فى حملات مختلفة فى المنوفية غلق سناتر الدروس الخصوصية بالمنوفية
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن تخصيص أرقام للإبلاغ عن سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية " بلاى ستيشن " بنطاق المحافظة ، لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتعامل معهم بكل حزم ، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب .

وأكد المحافظ ، فى تصريح خاص " لليوم السابع " على إستمرار شن الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة لغلق السناتر للحد من تجمعات الطلاب ، حيث تم غلق 150 مركز وسنتر تعليمى و8 حضانات على مستوى مراكز ومدن المحافظة منذ بدء الحملة ، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد .

كان محافظ المنوفية قد سبق ودشن قناة تعليمية على موقع اليوتيوب لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة ، كما ناشد المواطنين وأبنائه الطلاب بالإبتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة كالمقاهى والكافيهات والبلاى ستيشن والإهتمام بالنظافة والصحة العامة .

وتتلقى المحافظة شكاوى الإبلاغ عن السناتر ومراكز الدروس الخصوصية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية ( 2222035- 2224899- 2239804 ).

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أعلن عن تخصيص أرقام للإبلاغ عن سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية " بلاى ستيشن " بنطاق المحافظة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتعامل معهم بكل حزم ، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب.

وتتلقى المحافظة شكاوى الإبلاغ عن السناتر ومراكز الدروس الخصوصية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية ( 2222035- 2224899- 2239804 ).

وقد أكد المحافظ على إستمرار شن الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة لغلق السناتر للحد من تجمعات الطلاب ، حيث تم غلق 130 مركز وسنتر تعليمى و4 حضانات على مستوى مراكز ومدن المحافظة منذ بدء الحملة وذلك بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كان محافظ المنوفية قد سبق ودشن قناة تعليمية على موقع اليوتيوب لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة، كما ناشد المواطنين وأبنائه الطلاب بالإبتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة كالمقاهى والكافيهات والبلاى ستيشن والإهتمام بالنظافة والصحة العامة.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

غلق سناتر الدروس الخصوصية

غلق محل الالعاب الاليكترونية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنوفية: تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:22 ص

محافظ المنوفية: غلق عدد من المنشآت الطبية أسبوعا بسبب مخالفتها

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:41 ص

شكوى من غرق قرية شبشير مركز منوف بالمياه فى محافظة المنوفية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:00 ص

محافظ المنوفية: غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع الأسواق الأسبوعية و"الشيشة"

الإثنين، 16 مارس 2020 05:59 م

محافظ المنوفية يؤجل إقامة قوافل طبية بمركز قويسنا والشهداء بسبب كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 03:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة