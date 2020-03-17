اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:40 م
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غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة مع استمرار حركة الشاحنات والقطارات والبضائع

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:13 م
غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة مع استمرار حركة الشاحنات والقطارات والبضائع ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية ، أن الإدارة المركزية للحركة قررت غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة ، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وإرتفاع الأمواج والرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة السفن والقاطرات واللنشات بشكل آمن ، كما تقوم إدارة حركة السفن بقياس الرصدة الجومائية على مدار الساعة

وأضاف الغندور فى بيان اليوم ، أن عملية الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء تتم بشكل منتظم .

ووجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخى الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية ، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن  .

يذكر أنه وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع جميع الشركات والتوكيلات والجهات العاملة فى الميناء لرفع درجة الاستعداد واليقظة التامة على مدار الساعة ، واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، واتباع الطرق الصحيحة فى أعمال التخزين والشحن والتفريغ خلال هذه الموجة وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

ومراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء تماماً على تراكم المياه سواء فى الساحات أو الأرصفة وذلك حفاظاً على السلع والبضائع الموجودة بالساحات ، كما تم مراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة لضمان استمرار عمل أجهزة الربط الإلكترونى إذا انقطع التيار الكهربائى الرئيسى ، وتم أيضاً تجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الانقاذ والمطافئ والإسعاف ، وجميع الوحدات البحرية الأخرى لتكون جاهزة تماماً لتلقى إشارات الاستغاثة والتعامل الفورى معها .

وشدد الربان شاهين على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء على مدار الساعة وضرورة اتصاله الدائم بمراكز عمليات المحافظة ، والشرطة ، وقطاع النقل البحرى ، ووزارة النقل ، وراديو الميناء ، والسفن وادارات الميناء والجهات المعنية الأخرى ، والتنبيه على السفن المتواجدة داخل الميناء وعلى الأرصفة بأن تكون جاهزة للإبحار فى أى وقت تحسبا للحركة فى أى اتجاه حسب تغير سرعة واتجاه الرياح .

وقال الربان طارق شاهين أن إدارتى الحركة والخدمات البحرية قامتا بتجهيز لنشات الارشاد لاستعدادها لعمل أى مناورة لدخول أو خروج أو حركة أى سفينة لأى ظرف طارئ ، مؤكداً على جاهزية المختصين بالميناء لعمل مناورات للسفن السياحية وسفن المواشى والسفن التى تحمل سلع استراتيجية كالسولار والمازوت ، والسفن التى بها أعطال يصعب التعامل معها فى منطقة المخطاف - وما يشابه هذه الحالات

وأضاف شاهين أن وحدات الإنقاذ البحرى ووحدات التلوث البحرى جاهزة ومستعدة على مدار الساعة لإزالة أى تلوث بحرى أو برى يحدث نتيجة سوء الطقس.

وقال شاهين أنه تم زيادة عدد النوبتجيات وتدريب العاملين على الاستمرار فى العمل لأوقات أطول وذلك لضمان استمرار العمل وعدم توقفه إذا تسببت غذارة الأمطار وسوء الطقس فى إعاقة وصول العاملين الى الميناء ، كما تم تكثيف التواجد الأمنى على المبانى والبوابات والأرصفة والساحات والسفن المتراكية على الأرصفة وتم أيضاً تجهيز أسعاف على مدار الساعة داخل وخارج الميناء.

 


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