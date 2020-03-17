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غزة تعلن عدم تسجيل أى حالة مصابة بكورونا ودعوات لمنع التجمعات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:17 م
غزة تعلن عدم تسجيل أى حالة مصابة بكورونا ودعوات لمنع التجمعات كورونا
كتب: أحمد جمعة

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طالب رئيس مكتب إعلام حماس الحكومى سلامة معروف، بالإسراع بتسليم المستشفى التركى فى وسط القطاع لوزارة الصحة من أجل الاستفادة من هذا المركز الصحى الكبير.

ودعا معروف خلال الإيجاز اليومى الخاص بمواجهة فيروس كورونا فى قطاع غزة، المواطنين إلى الالتزام بكافة المعايير الصحية للوقاية من فيروس "كورونا" ومنع التجمعات.

ولفت إلى أنه تم فتح عدد من مراكز الحجر الصحى للعائدين من الخارج، وهناك جهود كبيرة نبذلها لإنشاء المراكز الصحية لهم.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الصحة فى غزة أشرف القدرة، إنه تم توفير جهاز الفحص الخاص بفيروس "كورونا" بقطاع غزة بعدما كنا نرسل العينات للفحص فى الضفة الغربية المحتلة.

وأكد القدرة على أن قطاع غزة خال تمامًا من فيروس كورونا.

وأضاف أن 2778 مواطن يخضعون حاليًا للحجر المنزلى، وتمّ استضافة 240 مواطن في مراكز الحجر الصحي التي أعدّتها وزارة الصحة.

وأشار إلى تخصيص مركز مسقط في خان يونس لاستضافة الحالات المرضية العائدة عبر منافذ قطاع غزة

من جهته، أشار الناطق باسم داخلية حماس بغزة إياد البزم، إلى دخول 191 مسافراً لقطاع غزة عبر معبر رفح يوم الثلاثاء، تم إحالتهم جميعاً للحجر الاحترازي الإجباري لمدة 14 يوماً.

ولفت إلى دخول 38 مواطناً عبر حاجز بيت حانون، تم أيضاً إحالتهم إلى الحجر الاحترازي الإجباري.

وأوضح أن الشرطة في غزة منحت إجازات لـ 520 موقوفاً في نظاراتها حتى إشعار آخر، وهي غير محتسبة من مدة الحبس، معظمهم على خلفية ذمم مالية.

وقال إن مديرية الإصلاح والتأهيل أفرجت عن 87 نزيلاً ممن قضوا ثلثي المدة، بعد دراسة ملفاتهم وفق الإجراءات القانونية.

ونوه إلى صدور قرار بوقف جميع الزيارات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، واستبدالها خلال هذه المرحلة بالاتصالات الهاتفية بين النزلاء وذويهم.

وأضاف: "تجرى عمليات التعقيم الوقائى الدورى بشكل يومى، لكافة مراكز التأهيل والإصلاح ومقرات الشرطة، ومراكز تقديم الخدمة للجمهور".

وأوضح انه تم تشكيل خلية طوارئ لمتابعة ورصد مروجى الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وسنتخذ المقتضى القانونى بحق من يثبت تورطه بذلك.

وأشار إلى أنه تم متابعة تنفيذ الإجراء القانونى بحق ستة من مروجى الشائعات فى كافة محافظات القطاع.

وكان رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، زار المكان المخصص لإنشاء الحجر الصحى غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.


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