طقس الخليج.. غائم بالسعودية والإمارات.. ضبابي في البحرين

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات، حيث سيكون الطقس دافئاً وغائماً جزئياً أحياناً ويكون رطباً خلال الليل، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء غائمة الى غائمة جزئيا، بينما يكون ضبابيا في البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية وسماء غائمة الى غائمة جزئيا مع فرصة لهطول امطار رعدية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ، جازان ، عسير ، الباحة ، الطائف ، تبوك ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ) تمتد الى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً.

و أوضح المركز - في نشرته اليومية - ان الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 – 28 كم/س تصل إلى 38 كم/س ..و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 20:52 والمد الثاني عند الساعة 07:18 والجزر الأول عند الساعة 13:54 و الجزر الثاني عند الساعة 23:43 و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:43 و المد الثاني عند 04:11 و الجزر الاول عند الساعة 10:18 و الجزر الثاني عند الساعة 23:20

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بإذن الله تعالى ضبابيا خفيفا أو متقطعا في بعض المناطق في البداية، وسيكون دافئا خلال النهار مع تصاعد الأتربة في وقت لاحق،و يتحول إلى غائم جزئيا خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى جنوبية شرقية من 12 إلى 17 عقدة و تصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا في وقت لاحق؛ وتحذر الأرصاد من تدني الرؤية الأفقية في بعض المناطق في البداية.

ارتفاع الموج: من 1 إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.