ضم مستشار رئيس "المشروعات الصغيرة" لمجلس إدارة "تنمية شبه جزيرة سيناء"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بضم المهندس محمود محرز على حسانين، مستشار رئيس الجهاز التنفيذىللمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بدلا من ياسر محمد أحمد المغربى .

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أصدر كتابًا حول التداعيات العالمية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد ـ 19) تضمن موضوعاتتتعلق بتداعيات الفيروس على كل من الحُكومات والأعمال، والإقتصاد الكُلى، والقطاعات الاقتصادية والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى إلقاءالضوء على تجارب عدد من البُلدان فى مواجهة الفيروس، واستعراض عدد من الكتب الأخرى ذات الصلة.

وأوضح أسامة الجوهرى، مُساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الكتاب استند على تقارير وتحليلات صادرة عن مُؤسسات دولية معتمدة، منها: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، ووحدة أبحاث الإيكونوميست، وبلومبرج، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC)، وشركة "ماكينزي"، ومنظمة الأنكتاد، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولى، ومؤسسة "جى بى مورجان"، ووكالة الطاقة العالمية، والمنتدى الاقتصادى العالمي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتوزيع هذا الكتاب على الوزارات والمحافظات، فى إطار الجهود التوعوية التى تقوم بها الحكومة بآثار فيروسالكورونا، وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره، وأفضل السياسات المُتبعة حول العالم فى التعامل مع الوباء.

وقد أشار الكتاب إلى التوصيات التى نشرتها مجلة الإيكونوميست مؤخرًا لاتباعها من جانب الحكومات فى سبيل تعزيز جاهزيتها لمواجهةفيروس الكورونا، والتى تضمنت التحلى بالشفافية فى الإعلان عن الحالات المُصابة، والاستعداد من جانب الحكومات على المستويينالمؤسسى والشعبى لمواجهة هذا الخطر الوشيك، فضلًا عن قيام الحكومات بإعداد خطط للتحرك والمواجهة من خلال تقليل وقت ومعدلالإصابة، للحد من الإنتشار، ونشر الوعى المجتمعى الصحى وتغيير السلوك بما يلعب دورًا محوريًا فى تقليص عدد الحالات المُصابة.