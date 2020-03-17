اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مخزن كبير للمستلزمات الطبية بالاسكندرية والتحفظ عليها

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:59 م
ضبط مخزن كبير للمستلزمات الطبية بالاسكندرية والتحفظ عليها مخزن الأدوية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة تفتيشية مكبرة ، لمنع استغلال المواطنين و رفع اسعار المستلزمات الطبية ، وذلك بناء على توجهات القيادة السياسية ، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية ،بالتنسيق مع مديرية التموين و التجارة الداخلية بقيادة  محمد سعد الله أحمد وكيل برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية و فريق العمل التابع له.

و تم المرور والتفتيش على شركات المستلزمات الطبية والمطهرات والموردين و التفتيش على البيانات المدونة على العبوات ،وتواريخ الصلاحية ،والفواتير و المستندات الدالة على مشروعية الحيازة للأصناف الموجودة ، وكذلك التراخيص اللازمة و قد تم تحريز كميات من الكمامات ،والمطهرات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

وأعلنت مديرية التموين بالإسكندرية ، أنه تم ضبط مخزن كبير يتبع إحدى الشركات الكبرى للمستلزمات الطبية بمنطقة سموحة غير مرخص ، وبه كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ،و تم تحريز 47 صنف بإجمالى 66382  وحدة مختلفة من الاصناف الطبية والمطهرات ،وتم اتخاذ اللازم وتشميعه و تحريز الكميات المذكورة.

كما تم  التفتيش والمرور على الصيدليات والتفتيش على الفواتير والبيانات المدونة على الاصتاف و تواريخ الصلاحية ،و تم ضبط صيدلية لعرضها ميثانول ،بدلا من الايثانول كمطهر مما يعتبر غش تجارى و تدليس و تم اتخاذ اللازم قانونيا.

 


الاسكندرية

المستلزمات الطبية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة