ضبط مخزن كبير للمستلزمات الطبية بالاسكندرية والتحفظ عليها

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة تفتيشية مكبرة ، لمنع استغلال المواطنين و رفع اسعار المستلزمات الطبية ، وذلك بناء على توجهات القيادة السياسية ، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية ،بالتنسيق مع مديرية التموين و التجارة الداخلية بقيادة محمد سعد الله أحمد وكيل برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية و فريق العمل التابع له.

و تم المرور والتفتيش على شركات المستلزمات الطبية والمطهرات والموردين و التفتيش على البيانات المدونة على العبوات ،وتواريخ الصلاحية ،والفواتير و المستندات الدالة على مشروعية الحيازة للأصناف الموجودة ، وكذلك التراخيص اللازمة و قد تم تحريز كميات من الكمامات ،والمطهرات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

وأعلنت مديرية التموين بالإسكندرية ، أنه تم ضبط مخزن كبير يتبع إحدى الشركات الكبرى للمستلزمات الطبية بمنطقة سموحة غير مرخص ، وبه كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ،و تم تحريز 47 صنف بإجمالى 66382 وحدة مختلفة من الاصناف الطبية والمطهرات ،وتم اتخاذ اللازم وتشميعه و تحريز الكميات المذكورة.

كما تم التفتيش والمرور على الصيدليات والتفتيش على الفواتير والبيانات المدونة على الاصتاف و تواريخ الصلاحية ،و تم ضبط صيدلية لعرضها ميثانول ،بدلا من الايثانول كمطهر مما يعتبر غش تجارى و تدليس و تم اتخاذ اللازم قانونيا.