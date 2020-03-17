ضبط صاحب محطة وقود بحدائق القبة استولى على نصف مليون من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط (682) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1,482 طن "أسماك") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها بالأسواق، مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

وتمكنت الحملات، من ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول (بمحافظة الشرقية) لحيازته (8,040 طن "سكر حر – كاكاو– لبن بودرة – زيت طعام – مسلى "مستلزمات إنتاج") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" وإنتاجه (962 كيلو جرام "شيكولاتة سائلة" منتج نهائى) داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود فى ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة (بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (69000 لتر "بنزين 80 - 92") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، قدرت بقيمة مالية (493,500) جنيهاً لتحقيق أرباحاً غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.