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صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:30 ص
صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب كمامة
كتبت آية دعبس

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خاطبت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أمس الاثنين، وذلك لطلب التواصل مع المسئولين وشركات إنتاج وتوزيع المطهرات، والكمامات والقفازات، لقصر توزيع وبيع كل تلك المستلزمات الطبية، من خلال الصيدليات فقط، رأفة بالمواطنين، وعدم التلاعب بأسعارها.
 
وأوضح نقيب الصيادلة، في خطابه، حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، أنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والاحترازات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدولة لمقاومة فيروس كورونا، وفى ذات الوقت وفى كل أزمة هناك منتفعون كُثر، ما أن يسمعوا بصيص أزمة حتى يكشروا عن أنيابهم، ويبرزوا كل أسلحة الاحتكار والجشع، مضيفا: وباتوا يصولون ويتجولون في الأسواق والمتاجر لاحتكار السلع الضرورية اللازمة في هذه الأزمة، مثل: المطهرات بجميع أنواعها، الكمامات، والقفازات، مؤكدا ضرورة التدخل لحل الأزمة.
 
وكان اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن سيارات الضبطية القضائية، هي حملة أطلقها جهاز حماية المستهلك العام الماضى كتجربة، مؤكدا أن سيارات جهاز حماية المستهلك لديهم صلاحيات الضبطية القضائية، ويتواجدون فى الأسواق لضبط أى سلع مخالفة تضر بالمستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
 
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية التي أطلقها الجهاز تغطى 15 محافظة، مشيرا إلى أن هناك مركز لتلقى الشكاوى، حيث إنه عندما يتلقى هذا المركز أى شكوى من المواطنين يتم بثها فورا إلى سيارات الضبطية القضائية المتواجدة في المنطقة الخاصة بالشكوى، حيث يتم التحرك على الفور والتعامل مع الشكوى بصورة إيجابية، ويتم التعامل مع المواطن صاحب الشكوى والوصول إليه للتحقق من الشكوى ، ونستهدف حل فورى للشكوى.
 
 
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