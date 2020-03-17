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صور.. رئيس مدينة البياضية: تطهير القرى والمدارس والإدارات الخدمية بالأقصر

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:00 ص
صور.. رئيس مدينة البياضية: تطهير القرى والمدارس والإدارات الخدمية بالأقصر تطهير القرى والمدارس والإدارات الخدمية المختلفة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال تعقيم وتطهير ديوان مجلس المدينة بالكامل، وذلك فى إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للوقاية والتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار، وذلك بتوجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد الانتهاء من تعقيم وتطهير ديوان مجلس المدينة يجرى مواصلة الخطة الشاملة بالمدينة لتطهير كافة المبانى الخاصة بالإدارات المختلفة من تعليم وصحة وطب بيطرى وإسكان وخلافه لتطهيرها بالكامل، بجانب العمل بكافة الوحدات الصحية والمدارس والمستشفيات بالمدينة استكمالا للخطة، حيث أن تلك الإجراءات تأتي في إطار مكافحة الأمراض المعدية وتشديد الوقاية من ڤيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الموظفين والعاملين، وكذلك المترددين علي مجلس مدينة البياضية وجميع الإدارات التابعة للمجلس، حيث يقوم بها مجلس المدينة كإجراء احترازي وذلك بعقيم جميع أدوار المجلس مع مجموعة عمل متخصصين لتجنب العدوى بهذا الڤيروس المستجد، وسوف يتم تعقيم كافة مجالس القري التابعة لمركز ومدينة البياضية.

وأوضح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات بالمدينة لنظافتها وتجميلها بجانب التطهير والتعقيم للمؤسسات والمنشآت الخدمية، حيث تم خلال الساعات الماضية إطلاق حملة نظافة بشارع الذهبي وشارع العصارة وعزبة أبو دومة برئاسة جمال عبد العزيز سكرتير المركز، وطه محمد أبو القاسم مدير التجميل والنظافة بالمركز، وذلك تنفيذاً لخطة النظافة التي جرى وضعها للارتقاء بمستوى المدينة، حيث شملت أعمال الحملة رفع تراكمات القمامة وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها ورفع الأتربة من جانبي الأرصفة ورش الشوارع، وأسفرت الحملة عن رفع 6 طن من المخلفات والأتربة، حيث أكد اللواء محمد صحصاح، أنه يجري شن حملات نظافة يوميا لرفع كفاءة النظافة بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية بالمدينة.

رئيس مدينة البياضية يعلن إنتهاء تعقيم ديوان المدينة (2)
رئيس مدينة البياضية يعلن إنتهاء تعقيم ديوان المدينة (2)

 

رئيس مدينة البياضية يعلن إنتهاء تعقيم ديوان المدينة (3)
رئيس مدينة البياضية يعلن إنتهاء تعقيم ديوان المدينة (3)

 

رئيس مدينة البياضية يعلن إنتهاء تعقيم ديوان المدينة (1)
رئيس مدينة البياضية يعلن إنتهاء تعقيم ديوان المدينة (1)

 


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