اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:53 م
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صور.. حملات مكثفة لضبط "الشيشة" من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:32 م
صور.. حملات مكثفة لضبط "الشيشة" من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد حملات مكثفة لضبط "الشيشة" من المقاهى ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، برئاسة السعيد رخا رئيس الحي من ضبط كميات كبيرة من معدات الشيشة وذلك من المقاهي والكافتيريات العامة.

وانطلقت الحملة بناء علي توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا بمنع تدخين الشيشة بالمقاهي والكافيتريات.

وتم المرور علي عدد المقاهي ومصادرة الشيشة التي تقدمها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وعلى جانب آخر، قام مركز مكافحة القوارض والحشرات برئاسة مهندس أسامة رخا بشن حملة مكثفة للتعقيم والتطهير داخل عدد من دور العبادة المساجد والكنائس والمنشآت التعليمية والمراكز الطبية والمصالح والهيئات الحكومية .

 جاء ذلك ضمن خطة المحافظة وتعليمات اللواء عادل الغضبان  بتعقيم وتطهير كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدارس والمنشآت الدينية كإجراء احترازى وقائى لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد بأنه سيتم تكثيف الإجراءات الوقائية فى كافة المؤسسات والمصالح بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال هذه الفترة لمواجهة الفيروس المستجد .

ومن جانبه شدد الغضبان  على ضرورة بذل مضاعفة المجهودات خلال تلك الفترة والالتزام بالتعليمات التى تقرها الجهات المعنية  حفاظا على الوطن والمواطنين من أى سوء  بجانب المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات الاحترازية التى تتم بالمنشآت والمصالح العامة والخاصة ، والتأكد من مدى تنفيذها على الوجه الامثل .

وفى سياق آخر قامت محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء، بتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة المحافظة لمواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد، حيث قامت إدارة الأمن بديوان العام بارتداء الكمامات والجوانتى، حفاظا على الصحة العامة والسلامة للمواطنين والعاملين بالديوان العام .

ومن جانبها ناشدت المحافظة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية لمنع انتشار العدوى ولمواجهة كورونا من خلال اتباع العادات الصحية السليمة والحفاظ على مستوى النظافة الشخصية والعامة والتعقيم المستمر ومنع الاختلاط أو التجمعات حفاظا على صحة المواطنين.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرر تعليق العمل بتوقيع البصمة في الحضور والانصراف للعاملين وكذلك دفاتر الإمضاء علي أن يتم استبدالهم بكشف من خلال مدير كل إدارة داخل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية بالمحافظة كإجراء وقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ بورسعيد على تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وذلك ضمن عدد من الإجراءات التى اتخذتها محافظة بورسعيد لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بما يضمن سير العمل بفاعلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء كما قرر اللواء عادل الغضبان منع التدخين الشيشة بالمقاهي والكافتيريات كإجراء وقائي واحترازي.

وكان محافظ بورسعيد قد قرر تخفيض نسبة 75٪ من قوة العاملين بالديوان العام والمديريات والأحياء، والإبقاء فقط على 25 ٪ من العاملين، وذلك طبقا لاحتياجات العمل، على أن يحدد كل مدير إدارة داخل الديوان العام والمديريات والأحياء العاملين، بحيث لا يتعدى نسبة تواجد العاملين 25٪ وذلك لمدة محددة لحين الانتهاء من الإجراءات الوقائية والاحترازية  الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأكد محافظ بورسعيد أنه بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء يستثنى من ذلك القرار المرافق الخدمية والتى تستمر بكامل قوتها والتى منها المستشفيات ومرفق الإسعاف وجهاز الإنقاذ والطوارئ وعمال النظافة والصرف الصحي وقطاع التموين حتى تتمكن من القيام بأداء عملها بالشكل الأمثل لمواجهة الفيروس المستجد.

 

حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد (1)
حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد 

 

حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد (2)
حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد

 

حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد (3)
حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد 

 

حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد (4)
حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد 

 

حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد (5)
حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد

 

حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد (6)
حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد

 

حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد (7)
حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد

 

حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد (8)
حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد 

 

حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد (9)
حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد 

 

حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد (10)
حملات مكثفة لضبط الشيشة من المقاهى وتعقيم دور العبادة ببورسعيد

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