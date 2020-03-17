اليوم السابع
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شعبة السيراميك تشيد بقرار الحكومة بخفض سعر الغاز.. وتؤكد: يدعم الصناعة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:51 م
شعبة السيراميك تشيد بقرار الحكومة بخفض سعر الغاز.. وتؤكد: يدعم الصناعة غاز طبيعى
كتب إسلام سعيد

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أشاد شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، بقرار مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز للمصانع إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الغاز للمصانع يؤدى إلى خفض تكاليف الصناعة للقطاعات المختلفة وهو ما يمكن الشركات من المنافسة التصديرية للخارج.

 

 وقال فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع، أن السعر العالمى للغاز منخفض بنسبة كبيرة قياسًا على الأسعار فى مصر، وهو ما يجعل من خفض الغاز فى مصر أحد وسائل دعم الصناعة من أجل جعلها قادرة على التواجد فى الأسواق الدولية.

 

وأكد، أن سعر الغاز من العناصر الرئيسية التى تساهم فى تكلفة الإنتاج، فالمقارنة السعرية لأسعار الغاز كانت ترجح كفة المنافسين بالخارج، موجها الشكر لمجلس الوزراء على هذا القرار الحاسم فى الوقت الحالى والذى وصفه بالجيد ويدعم الصناعة فى ظل أزمة فيروس كورونا

 

وأشار إلى اعتماد قطاع كبير فى الصناعة على الغاز الطبيعى، الأمر الذى كان يجعل من الأسعار عائق يحد من نمو الصناعة، لأن المنافسة تتطلب خفض تكلفة الإنتاج.

 

وكان اليوم السابع نظم حملة قوية لخفض أسعار الغاز للمصانع، بعد أن اشتكى الصناع من ارتفاع أسعار الغاز للصناعات المختلفة.

 


أسعار الغاز

اسعار الغاز للمصانع

أسعار الغاز في مصر

غاز المصانع

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